Analizy w sprawie budowy elektrowni Ostrołęka C zostały przedłużone

Przełożone wybory to i analizy przełożone. Kiełbasa wyborcza wisieć będzie do wyborów. Po czym nastąpi huczne odgwizdanie. Tak władza pięknie mami ludzi a my się na to mamienie łapiemy i oddajemy na nich głosy. Obudźmy się. Powiedzmy im dość tych kłamstw. Zawalczmy o nasze trwonione pieniądze. Niech ENERGA ureguluje swoje zobowiązania wobec ludzi - akcjonariuszy a nie uprawia sponsoring krwiopijczej władzy.

~Edek , 23:35 07-05-2020 , 100%