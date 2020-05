Elektrownia Ostrołęka C: Na decyzję musimy poczekać, choć trwają rozmowy o gazie

REKLAMA

Wszystko jest możliwe. W ciągu miesiąca ogłosimy, jakie będą dalsze losy tej inwestycji. Kontrolę nad Energą przejęliśmy dopiero w czwartek, dlatego potrzebujemy jeszcze czasu, zanim poinformujemy rynek o naszych planach. Wystarczy jednak zobaczyć, co jest zapisane w naszej strategii. Co istotne, rozpoczęliśmy też prace nad strategią dla całej grupy i w niej uwzględnimy też strategię dla Energi

Odnośnie do Ostrołęki, jeśli właściciel elektrowni podejmie decyzję biznesową o przestawieniu zakładu na paliwo gazowe, to Gaz-System udostępni swoją sieć przesyłową w celu realizacji dostaw gazu do tego obiektu. Kluczowe tutaj są parametry tej inwestycji, jesteśmy w kontakcie z zarządcą elektrowni

Budowa elektrowni węglowej Ostrołęka C została wstrzymana w lutym tego roku . Prezes Orlenu Daniel Obajtek deklaruje, że inwestycja będzie realizowana. Decyzję, co do tego, w jakim zakresie będzie prowadzona inwestycja, powinniśmy usłyszeć jeszcze w tym miesiącu. A tymczasem prezes Gaz-System Tomasz Stępień zaznaczył, że prowadzone są rozmowy o przyłączeniu gazowym elektrowni Ostrołęka C.

Prezes Gaz-System Tomasz Stępień udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej, z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek rozmawiał z serwisem parkiet.com. W obu rozmowach padły pytania o elektrownię Ostrołęka C. Co dalej z inwestycją prowadzoną w naszym mieście?

