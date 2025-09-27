eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Basia z "Rolnik szuka żony" podejmie kluczową decyzję! Widzowie już trzymają kciuki [WIDEO]

REKLAMA
zdjecie 4226
zdjecie 4226
fot. P. Matey TVPfot. P. Matey TVP
REKLAMA
zdjecie 4226
zdjecie 4226
Posłuchaj

W nadchodzącą niedzielę o 21:25 w TVP1 oglądać będziemy trzeci odcinek popularnego programu "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy Basia z gminy Łyse zdecyduje, kogo z kandydatów zaprosi na swoje gospodarstwo.

Uczestniczka programu, która od pierwszych odcinków zdobyła sympatię widzów swoją szczerością i poczuciem humoru, stanie przed ważnym wyborem. Kogo postanowi bliżej poznać w rodzinnej okolicy?

Zabawna rozmowa z prowadzącą

W zajawce, która pojawiła się już w sieci, możemy zobaczyć fragment rozmowy Basi z prowadzącą programu Martą Manowską. Dziennikarka zadała rolniczce pytanie o randki:

"Miałaś jakąś randkę, gdzie zapomniałaś, że zapomniałaś gdzie masz głowę, a gdzie masz całą resztę?"

Odpowiedź Basi była równie zaskakująca, co zabawna:

"Pomidor."

Widzowie kibicują Basi

Internauci nie pozostają obojętni na szczerość i ciepło, jakie emanuje od rolniczki z gminy Łyse. Komentarze pod materiałami z programem pełne są wsparcia i dobrych życzeń: "Bardzo miła osoba oby jej się udało trzymam kciuki" – pisze jedna z fanek programu.  "Pani Basiu jest Pani cudowną, wesołą kobietą. Zaraża Pani swoim uśmiechem. Życzę, aby udało się Pani znaleźć prawdziwą bratnią duszę i odwzajemnioną miłość" – dodaje kolejna komentująca. "Bardzo sympatyczna pani. Pozdrawiam i życzę dobrego wyboru" – czytamy w innym komentarzu.

Co nas czeka w niedzielę?

Trzeci odcinek "Rolnik szuka żony" zapowiada się emocjonująco. Basia będzie musiała podjąć trudną decyzję i wybrać kandydata, który otrzyma zaproszenie na jej gospodarstwo. To kluczowy moment w programie, który może zadecydować o dalszych losach uczestników.

Czy rolniczka postawi na bezpieczeństwo i wybierze kogoś, z kim czuje się komfortowo, czy może zdecyduje się na ryzyko i da szansę osobie, która bardziej intryguje? Odpowiedź poznamy już w niedzielę o 21:25 w TVP1.

Więcej o: "Rolnik szuka żony", Basia, Basia z rolnik szuka żony
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×