Basia z "Rolnik szuka żony" podejmie kluczową decyzję! Widzowie już trzymają kciuki [WIDEO]

REKLAMA

REKLAMA

W nadchodzącą niedzielę o 21:25 w TVP1 oglądać będziemy trzeci odcinek popularnego programu "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy Basia z gminy Łyse zdecyduje, kogo z kandydatów zaprosi na swoje gospodarstwo.

Uczestniczka programu, która od pierwszych odcinków zdobyła sympatię widzów swoją szczerością i poczuciem humoru, stanie przed ważnym wyborem. Kogo postanowi bliżej poznać w rodzinnej okolicy?

Zabawna rozmowa z prowadzącą

W zajawce, która pojawiła się już w sieci, możemy zobaczyć fragment rozmowy Basi z prowadzącą programu Martą Manowską. Dziennikarka zadała rolniczce pytanie o randki:

"Miałaś jakąś randkę, gdzie zapomniałaś, że zapomniałaś gdzie masz głowę, a gdzie masz całą resztę?"

Odpowiedź Basi była równie zaskakująca, co zabawna:

"Pomidor."

Widzowie kibicują Basi

Internauci nie pozostają obojętni na szczerość i ciepło, jakie emanuje od rolniczki z gminy Łyse. Komentarze pod materiałami z programem pełne są wsparcia i dobrych życzeń: "Bardzo miła osoba oby jej się udało trzymam kciuki" – pisze jedna z fanek programu. "Pani Basiu jest Pani cudowną, wesołą kobietą. Zaraża Pani swoim uśmiechem. Życzę, aby udało się Pani znaleźć prawdziwą bratnią duszę i odwzajemnioną miłość" – dodaje kolejna komentująca. "Bardzo sympatyczna pani. Pozdrawiam i życzę dobrego wyboru" – czytamy w innym komentarzu.

Co nas czeka w niedzielę?

Trzeci odcinek "Rolnik szuka żony" zapowiada się emocjonująco. Basia będzie musiała podjąć trudną decyzję i wybrać kandydata, który otrzyma zaproszenie na jej gospodarstwo. To kluczowy moment w programie, który może zadecydować o dalszych losach uczestników.

Czy rolniczka postawi na bezpieczeństwo i wybierze kogoś, z kim czuje się komfortowo, czy może zdecyduje się na ryzyko i da szansę osobie, która bardziej intryguje? Odpowiedź poznamy już w niedzielę o 21:25 w TVP1.