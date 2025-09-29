eOstroleka.pl
Basia zaprosiła na Kurpie trzech kandydatów na męża. Emocjonujące starcie o prawdziwą miłość [WIDEO]

fot. P. Matey TVPfot. P. Matey TVP
Pochodząca z gminy Łyse Basia z programu "Rolnik szuka żony" już wybrała. Do jej gospodarstwa na Kurpiach zawitają trzej mężczyźni o zupełnie odmiennych charakterach i życiorysach. Ślązak z zespołu metalowego, warszawski przedsiębiorca i magazynier ze wsi pod Łodzią – każdy z nich wierzy, że to właśnie on jest tym jedynym.

Kiedy Basia zdecydowała się wziąć udział w programie, nie spodziewała się takiego zainteresowania. Z dziesiątek listów wybrała trzech kandydatów, którzy – jak sama przyznaje – zauroczyli ją szczerością, energią i podejściem do życia. Teraz nadszedł czas, by poznać ich osobiście i sprawdzić, czy życie na kurpiowskiej wsi może stać się ich wspólną przyszłością.

Grzegorz: metalowiec, który szuka szczerości

36-letni Grzegorz ze Śląska to człowiek pełen kontrastów. Na co dzień kieruje dwoma sklepami popularnej polskiej marki odzieżowej, ale po godzinach zamienia garnitury na sceniczny image – growlinguje w metalowym zespole. Energia w nim kipi: gra w piłkę, jeździ na rowerze. A gdy wreszcie się zmęczy? Sięga po książki science-fiction i oddaje się literackiej podróży w ten świat.

W miłości Grzegorz stawia na szczerość, optymizm i chęć założenia rodziny. Jest abstynentem. Nie toleruje też kłamstw – być może dlatego, że sam boleśnie ich doświadczył. Za sobą ma siedmioletni związek, który zakończył się zdradą. Dziś marzy o nowym początku, o kimś, komu będzie mógł zaufać bez reszty.

Do Basi napisał po jednym spojrzeniu na jej zdjęcie. "Zauroczył mnie jej piękny uśmiech" – przyznaje. Ale nie tylko uroda rolniczki go zachwyciła. Czuł, że mają podobne spojrzenie na życie, że wartości, które są dla niego ważne, mogą być ważne też dla niej.

Mateusz: przedsiębiorca z Warszawy gotowy na wielką zmianę

42-letni Mateusz prowadzi własną firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami w stolicy. To człowiek sukcesu, ale nie taki, który siedzi w biurze od świtu do nocy. Przeciwnie – energię, którą w nim buzuje, wykorzystuje żeglując, jeżdżąc konno, na rowerze i spacerując. Kocha aktywność, ruch, życie na świeżym powietrzu.

Za sobą ma jedno małżeństwo zakończone rozwodem. Doświadczenie nauczyło go, czego naprawdę szuka – prawdziwej bliskości i własnej rodziny. W partnerce ceni pasję, zaradność i poczucie humoru. Jest tylko jedna rzecz, której nie zaakceptuje – palenia papierosów.

Basia od pierwszego wejrzenia wydała mu się wymarzoną partnerką. Optymistyczna, pełna energii, z poczuciem humoru – dokładnie taka, z jaką chciałby dzielić życie. Wyobraża sobie wspólne rejsy, pikniki w lesie, przygody na łonie natury. "To kobieta do wspólnego życia" – nie ma wątpliwości.

Michał: magazynier z sercem rolnika

33-letni Michał z okolic Pabianic to jedyny kandydat, który naprawdę zna życie na wsi. Wychowany w gospodarstwie, dziś pracuje jako magazynier w hurtowni stali, ale w wolnych chwilach rozwija swoje pasje: sport, rolnictwo i gotowanie. Jego marzeniem jest wrócić na wieś i prowadzić gospodarstwo – tylko tym razem wspólnie z partnerką.

W związku szuka szczerości, wierności i dobrego serca. Nie potrzebuje efektownych gestów ani wielkich słów – liczy się dla niego autentyczność i prawdziwe uczucie. Do Basi napisał, bo spodobało mu się jej podejście do życia – szczere, ciepłe i pełne pogody ducha. Czuł, że to kobieta, z którą mógłby budować coś trwałego.

Trzy różne światy, jedno marzenie

Ślązak z metalowego zespołu, warszawski przedsiębiorca i magazynier ze wsi – trzej mężczyźni, którzy na co dzień żyją w zupełnie różnych światach. Łączy ich jedno: wszyscy uwierzyli, że Basia może być tą jedyną. Teraz czeka ich konfrontacja z rzeczywistością – życiem na kurpiowskim gospodarstwie, codziennymi obowiązkami i pytaniem, czy potrafią odnaleźć się w nowej roli.

Kto podbije serce Basi? Czy to będzie energia i szczerość Grzegorza, dojrzałość i pasja Mateusza, czy może bliskość charakterów i wspólne korzenie z Michałem? Odpowiedź poznamy wkrótce. Jedno jest pewne – na Kurpiach szykuje się emocjonujące starcie o prawdziwą miłość.

