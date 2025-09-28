eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, Aktualizacja: wczoraj, 22:09

"Rolnik szuka żony": Kurpianka Basia dokonała wyboru! "Reguły są takie, jakie są"

REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
fot. Piotr Matey TVPfot. Piotr Matey TVP
REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
Posłuchaj

Trzeci odcinek programu "Rolnik szuka żony" przyniósł emocjonalne momenty dla widzów śledzących losy kurpianki Basi z gminy Łyse. Sympatyczna rolniczka musiała podjąć trudną decyzję i wybrać, którzy z kandydatów będą kontynuować walkę o jej serce.

Basia tuż przed podjęciem decyzji nie ukrywała, że randki przyniosły jej wiele radości. Przyznała, że była szczęśliwsza!

Niestety, nie wszyscy panowie mogli liczyć na dalszą walkę o względy Basi. Rolniczka musiała podjąć trudną decyzję o odesłaniu jednego z kandydatów do domu. - Reguły są takie, jakie są - dlatego Szymon, bardzo chciałem ci podziękować - powiedziała Basia, zwracając się do Szymona z Pełczyc. 

Później przyszedł czas na piknik z kandydatami. Basia jako pierwszego zaprosiła na spacer Adama. I mocno zaskoczyła!

- Odniosłam wrażenie, że on się bardzo mocno spieszy - przyznała Basia, wskazując, że czuje się osaczona przez chłopaka, który już na pierwszym spotkaniu mówił do niej... "kochanie". Adamowi powiedziała, że "to nie to" i również podziękowała mu za udział w programie. - Wydaje mi się bardzo pewny siebie, jakby był pewny, że jedzie na gospodarstwo - tak mówiła Basia o Pawle z Drohiczyna. Tym razem skończyło się lepiej, choć Paweł próbował "wkręcić" kolegów, że też odpadł z rywalizacji.

Kolejny kandydat, Michał z Tomaszowa Mazowieckiego, przyznał, że z Basią łączy go rolnictwo, a dzieli... nic! "Przy Michale czuję taki spokój"- zaznaczyła rolniczka.

Grzegorz z Częstochowy dokonał niemożliwego - zagadał Kurpiankę! Choć Basia przyznała, że jego historie niekoniecznie pasowały na randkę. Przyszedł w końcu czas na Mateusza z Warszawy. "Jego komplementy nie były takie płytkie, były takie bardziej wyszukane. To trafiło do mnie, tylko czy to będzie taki pocisk chwilowy, czy długodystansowy? Trzeba sprawdzić" - przyznała Basia.

Na gospodarstwo zaproszeni zostali:

  • Michał z Tomaszowa Mazowieckiego;
  • Mateusz z Warszawy;
  • Grzegorz z Częstochowy;

"Ja chcę ich poznać, bliżej, bardziej" - przyznała. "Zapraszam na Kurpie, na ranczo!" - powiedziała do jednego z kandydatów. Teraz panowie będą mieli kilka dni, żeby się postarać...

Więcej o: "Rolnik szuka żony", Basia rolnik szuka żony
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×