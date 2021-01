Były wiceprezydent rozwija transmisje. Chce budować studio, zbiera kasę na Patronite

REKLAMA

~IQ , 19:03 05-01-2021 , 96% Burak wstydu nie ma i przypał całemu miastu robi odpowiedz • oceń :

~Von , 19:57 05-01-2021 , 90% @~MZK Maciej zabieraj konkubine z mzk, nie chcemy tu jej, ona jest bezużyteczna. DO nagrywania dennych i prostackich filmików zabieraj ją stąd, bo nie idzie wytrzymać odpowiedz • oceń :

~Kornik , 19:04 05-01-2021 , 100% Żygać mi się chce jak na nich patrzę odpowiedz • oceń :

~***** *** , 19:09 05-01-2021 , 92% Bo dla ludzi z jego wyrokami nie ma w tym mieście uczciwej roboty odpowiedz • oceń :

~Dr , 19:16 05-01-2021 , 100% Klekot , daj jej swoją przypieczoną kiełbaskę i wypad . Raz na zawsze. Nic nie zrobiłeś dla miasta. Nic nie znaczysz. Pij dalej. odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 19:24 05-01-2021 , 20% Wyluzujcie. Jako samorządowiec się kompletnie nie sprawdził, ale jeżeli ktoś mu da na to kasę, to niech buduje studio. Popularność jakąś tam ma. odpowiedz • oceń :

~werrtt , 19:30 05-01-2021 , 100% najważniejsze że nie trzeba oddawać, bo to matka pożyczyła odpowiedz • oceń :

~Dd , 19:35 05-01-2021 , 100% Sądząc po zdjęciu, rzeczywiście bardzo biedny jest ten pan. odpowiedz • oceń :

~Fan , 19:35 05-01-2021 , 100% Nie bawcie się w te durne zbiórki żetony na show up tylko na was czekają.Tam sama mizernota . Z waszym talentem do nagrywania będziecie zarobieni.A potem kto wie może Rocco i w końcu Maciek by został prawdziwym celebrytą.Liczę na was. odpowiedz • oceń :

~To się chyba nie dzieje n , 19:39 05-01-2021 , 100% Sen odpowiedz • oceń :

~Ziytek , 19:43 05-01-2021 , 100% Nagrajta pornola. Jak zobaczę to dam 1 zł odpowiedz • oceń :

~Wstyd , 19:52 05-01-2021 , 92% Ci ludzie nie mają za grosz taktu. Zarowno kulik, kleczkowski, konkubina, natalka-wszyscy bez opamiętania, ogłady, taktu i wyczucia napychają kieszenie, nie patrząc na nic!!! Chciwość, buta, arogancja to wyznaczniki ich działań. Szajka, która przypadkiem dorwała sie do koryta i bez opamiętania, nie zważając zupelnie na nic, prubuje sie nachapac na zapas. odpowiedz • oceń :

~Ja , 20:07 05-01-2021 , 100% ''Głupiec rozumu przez to nie nabędzie, że zmieni miejsce i gdzie indziej siędzie'' odpowiedz • oceń :

~Gg , 20:07 05-01-2021 , 31% To nie wpłacajcie i nie oglądajcie. Taki hejt a tysiące ludzi siedzi na transmisjach. To ich sprawa i ich życie. To jak z pisem. Każdy nienawidzi a potem Duda wygrywa. Oni przynajmniej coś robią. Cokolwiek.

Nie to co nauczyciele nie dość że ogólnie całe nic godzin pracy to od roku na wakacjach a kasa leci z naszych portfeli. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:19 05-01-2021 , 100% @~Gg To może niech zostanie nauczycielem? Od dwóch lat leci mu kasa z naszych portfeli, a ogólnie całe nic. odpowiedz • oceń :

~Anty klekot , 20:46 05-01-2021 , 100% @~Gg A co niby robią? Łykają ile wlezie naszych pieniędzy.Garsciami do siebie. Zwykli cwaniacy i do tego niezbyt inteligentni w działaniu. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:40 05-01-2021 , 100% Dobry wieczór!



Najmilsi!



Uwielbiam pasjami disco polo. Disco polo to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Nie ukrywam, iż przy dźwiękach tej muzyki wpadam w euforyczną ekstazę, a później w upojny błogostan. Słysząc muzykę swojsko brzmiących zespołów: Boys, Milano, Masters, Amadeo, Woyager, dostaję pulsujących spazmów rozkoszy.

Dlatego, mimo iż niestety, groszem nie śmierdzę - to jednak chętnie wesprę tę piękną, pożyteczną i chwalebną inicjatywę pana Macieja, jakąś skromną kwotą...



Pozdrawiam... Życzę miłego wieczoru... odpowiedz • oceń :

~Lol , 20:48 05-01-2021 , 100% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Daj lepiej dla ubogich,bo ci to banda cwaniaków, a na takich wstyd dawać. odpowiedz • oceń :

~Obywatel , 21:27 05-01-2021 , 100% Kasy żeby oddać ludziom nie ma, ale na sesyjke świąteczna już ma ... czy Ewelinka go utrzymuje? odpowiedz • oceń :

~Konio , 21:35 05-01-2021 , 100% No co żenada. Typ myśli że jest niezatapialny chyba. Mi tam go szkoda trochę bo wyj.. ał się na ryj i dalej do przodu. odpowiedz • oceń :

