Delegacja Ostrołęki w niemieckim Meppen. Inspiracja do centrum młodzieżowego [ZDJĘCIA]

Prezydent Paweł Niewiadomski wraz z delegacją z Ostrołęki rozpoczął trzydniową wizytę w niemieckim mieście partnerskim Meppen. Program obejmował m.in. zwiedzanie centrum młodzieżowego, hołd oddany polskim żołnierzom i uczestnictwo w jubileuszowym koncercie.

W piątek delegacja Ostrołęki wyruszyła do Meppen w Niemczech na oficjalną wizytę w ramach partnerstwa miast. W składzie grupy znaleźli się prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, wiceprezydent Stanisław Kubeł, przewodniczący Rady Miasta Wojciech Zarzycki oraz radni i pracownicy magistratu.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie JAM-u - centrum młodzieżowo-kulturalnego, które może stać się wzorem dla podobnej placówki w Ostrołęce.

- To miejsce przyjazne wszystkim młodym ludziom - tu się spotykają, tworzą, bawią i pokazują swoje talenty - podkreśla magistrat w komunikacie. Wizyta w niemieckim centrum ma dostarczyć "garść inspiracji i praktycznej wiedzy" potrzebnej przy realizacji podobnego projektu w Ostrołęce.

Pamięć o polskich bohaterach

Ważnym elementem wizyty było złożenie hołdu polskim żołnierzom na cmentarzu miejskim w Meppen. Delegacja z Ostrołęki złożyła kwiaty pod mogiłą żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 2 polskich żołnierzy z innych jednostek oraz 45 polskich robotników przymusowych i dzieci

Goście odwiedzili także kolumbarium, gdzie spoczywa urna Hainza Jansena, byłego burmistrza Meppen.

Wieczorem delegacja uczestniczyła w koncercie z okazji 20-lecia orkiestry dętej De-Radde-Musikers w Meppen. Wydarzenie to podkreśliło kulturalny wymiar współpracy między miastami partnerskimi.

Trzydniowa wizyta w Meppen ma umocnić partnerskie relacje między miastami i dostarczyć konkretnych rozwiązań, które będą mogły być wdrożone w Ostrołęce, szczególnie w obszarze polityki młodzieżowej i kulturalnej.