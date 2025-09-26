Pierwszy powiatowy konkurs pierwszej pomocy w Łęgu Przedmiejskim [ZDJĘCIA, WIDEO]

26 września 2025 roku w Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim odbył się pierwszy powiatowy konkurs pierwszej pomocy, w którym udział wzięły dzieci z całego powiatu ostrołęckiego.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez powiat ostrołęcki we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łęgu Przedmiejskim „Łęgowiacy”. Honorowy patronat nad konkursem objął Meditrans Ostrołęka.
Nagrody dla uczestników ufundowało starostwo powiatowe w Ostrołęce, a książki przekazała Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
Wydarzenie zgromadziło uczniów z różnych szkół powiatu ostrołęckiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia.
Organizatorzy podkreślają, że takie inicjatywy mają ogromne znaczenie - pozwalają młodym ludziom zdobywać praktyczne doświadczenie, uczą odwagi, a także promują ideę bezpieczeństwa i troski o innych.
Zmagania młodych uczestników oceniała komisja w składzie:
Jakub Kowalski - przewodniczący komisji,
Lidia Żelazna - członek komisji,
Grażyna Bobowska - członek komisji.
Wyniki konkursu
I miejsce - Zofia Szczepanek (Szkoła Podstawowa w Obierwii) - nagrodą był nowoczesny głośnik,
II miejsce - Antonina Kurpiewska (Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim) - nagrodą były słuchawki JBL,
III miejsce - Kacper Pierzchała (Szkoła Podstawowa w Olszewce) - nagrodą był głośnik JBL.
Wyróżnienia otrzymali
Alicja Lipka (Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim),
Seweryn Ostrowski (Szkoła Podstawowa w Goworowie).
Nagrodzono ich pendriveami marki Kingston.
Pierwszy powiatowy konkurs pierwszej pomocy w Łęgu Przedmiejskim pokazał, jak ważna jest edukacja najmłodszych w zakresie ratowania życia. Uczniowie nie tylko rywalizowali o nagrody, ale przede wszystkim zdobywali wiedzę i umiejętności, które mogą przydać się w codziennym życiu. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów i opiekunów, wydarzenie stało się okazją do promocji bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności wśród młodzieży. Sukces pierwszej edycji daje nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w tradycję powiatu ostrołęckiego, inspirując kolejne pokolenia do nauki niesienia pomocy innym.