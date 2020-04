Duża akcja policji koło Goworowa. Zakażona koronawirusem... pojechała do sklepu!

REKLAMA

Kompletnym brakiem odpowiedzialności wykazało się małżeństwo z powiatu wyszkowskiego, które dziś, mimo zakazu, wybrało się na zakupy do małego sklepu w Kobylinie, nieopodal Goworowa. Kobieta jest chora na koronawirusa, jej mąż objęty jest kwarantanną domową! Na miejscu interweniowało kilka patroli policji.



Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia przed godzina 12:00 w Kobylinie (gmina Goworowo). Wtedy to do sklepu w tej miejscowości wybrało się, łamiąc zasady kwarantanny, małżeństwo z powiatu wyszkowskiego. Oboje nie powinni byli opuszczać swojego miejsca zamieszkania – kobieta jest chora na COVID-19, zaś jej mąż objęty jest obowiązkową kwarantanną.



Na miejscu interweniowali policjanci z dwóch komend: KPP w Wyszkowie i KMP w Ostrołęce. O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzeczników prasowych obu jednostek.





Potwierdzam, że interweniowaliśmy dziś do takiego zdarzenia. Wszyscy funkcjonariusze wyposażeni byli w odpowiednią odzież ochronną i zachowywali środki ostrożności. Nasze działania polegały m.in. na ustaleniu tożsamości osób, które w tym samym czasie robiły zakupy w sklepie. Dotychczas ustalono, że było to osiem osób. O sprawie poinformowano PSSE w Ostrołęce.

Zachowując wszelkie środki ostrożności funkcjonariusze policji z Długosiodła zatrzymali małżeństwo wydając im polecenia przez megafon zainstalowany w radiowozie. W związku ze złamaniem zasad kwarantanny powiadomiona została Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie, która podejmie wobec kobiety i mężczyzny stosowne kroki administracyjne. Dodatkowo w związku z popełnionymi wykroczeniami funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu

– mówi podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Jak ustaliliśmy, w środę, 22 kwietnia służby sanitarne poinformowały kobietę, że ma pozytywny wynik badania na koronawirusa. W związku z tym została ona objęta kwarantanną domową. Obowiązkową kwarantannę zastosowano również wobec męża kobiety. O tym, że małżeństwo opuściło dziś miejsce zamieszkania, policję z Wyszkowa zawiadomiły osoby postronne. Funkcjonariusze sprawdzili adres, pod którym kobieta i mężczyzna mieli przebywać, a gdy ich tam nie zastano rozpoczęto poszukiwania.Podczas patrolu ustalono miejsce, gdzie zaparkowane było auto należące do małżeństwa. Okazało się, że wybrali się oni na zakupy do niewielkiego sklepu w Kobylinie.– informuje rzecznik prasowy KPP w Wyszkowie.Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, wszystkie osoby, które przebywały w sklepie i były narażone na kontakt z kobietą zarażoną koronawirusem będą objęte 14-dniową kwarantanną. Wśród niech jest personel sklepu, listonosz i dostawca.