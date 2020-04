Marszałek apeluje do samorządowców: „Czytajmy i wspierajmy mądre, niezależne media i lokalną prasę”

REKLAMA

Z apelem do samorządowców na Mazowszu o wspieranie lokalnych mediów zwrócił się marszałek Adam Struzik. „Czytajmy i wspierajmy mądre, niezależne media i lokalną prasę. To one nas informują, uczą, ale też współtworzą lokalną demokrację!” - mówi marszałek.



Do marszałka województwa mazowieckiego wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i Izby Wydawców Prasy informujące o trudnej sytuacji lokalnej prasy. W odpowiedzi, marszałek skierował pismo, a zarazem apel do samorządów lokalnych z terenu województwa, aby w miarę możliwości wspierały rozwój lokalnej prasy i czytelnictwo.



Obecna sytuacja uderza w wiele branż, ale również w niezależne, opiniotwórcze media. W niezwykle trudnej sytuacji są media, w tym zwłaszcza te małe, lokalne. Spada czytelnictwo, skurczyły się znacząco wpływy z reklam, a to wszystko wpływa na spadek obrotów. Jeśli ta sytuacja się utrzyma, wiele redakcji może przestać istnieć. Dlatego marszałek Adam Struzik apeluje - Czytajmy i wspierajmy mądre, niezależne media i lokalną prasę. To one nas informują, uczą, ale też współtworzą lokalną demokrację! Inicjują debatę publiczną i mobilizują do działania. Kontrolują i budują lokalną tożsamość. Bez naszego wsparcia wiele tytułów już wkrótce może zniknąć z naszego rynku...





Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zapobiec sytuacji, w której pandemia odebrałaby nam dostęp do opiniotwórczych i rzetelnych treści. Dlatego zachęcam Państwa do uwzględniania w Państwa działaniach informacyjnych możliwości, jakie dają lokalne media. Upadek polskiej prasy lokalnej oznaczałby niepowetowaną stratę dla demokracji i kultury

- apeluje w piśmie do lokalnych samorządów marszałek Adam Struzik.Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w wiele branż, co także przełożyło się w sposób bezpośredni na rynek lokalnych mediów. Odwołano zaplanowane wcześniej koncerty, wydarzenia kulturalne, w tym także te, których organizatorzy reklamowali się w lokalnych portalach i gazetach. Wiele firm reprezentujących różne branże w obawie przed utratą płynności finansowej wycofało się z reklam lub zawiesiło finansowanie promocji. W czasie pandemii wielu przedsiębiorców straciło możliwość świadczenia usług w takim wymiarze, jak do tej pory.Na początku kwietnia nasz portal ruszył z akcjąktórej celem było wsparcie lokalnych firm w tym trudnym dla wszystkich czasie. Zaproponowaliśmy ostrołęckim przedsiębiorcom reklamę w formie darmowego artykułu, w którym mogli oni poinformować swoich klientów np. o zmianach w sposobie obsługi, wykonywaniu dostaw czy innych form realizacji zamówionych produktów lub usług.Akcję zapoczątkowaliśmy od branży gastronomicznej, jednak zainteresowanie taką formą wsparcia lokalnych przedsiębiorców zyskało dużą popularność, dlatego też postanowiliśmyW tym jakże trudnym dla nas wszystkich czasie nasz portal, ale też inne lokalne media wspierają w codziennej pracy służby ratunkowe, pomagamy nagłośnić różnego rodzaju akcje charytatywne skierowane m.in. do szpitala w Ostrołęce, dedykowane medykom czy służbom sanitarnym. Niezwłocznie publikujemy najważniejsze informacje o rozprzestrzenianiu się koronawirusa czy dotyczące ograniczeń wprowadzanych w związku z walką z pandemią. W naszych serwisach publikujemy także wszelkiego rodzaju apele władz centralnych czy samorządowych oraz służb ratunkowych, które docierają w ten sposób do liczniejszej grupy mieszkańców naszego regionu.Jesteśmy z Wami i dla Was każdego dnia. Czytajcie nas i wspierajcie, byśmy mogli być z Wami jak najdłużej! Trzymajmy się razem! Nie damy się wirusowi!