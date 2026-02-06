Fundusz Sprawiedliwości. Kto pomoże ofiarom przestępstw w Ostrołęce?

REKLAMA

Konkurs Funduszu Sprawiedliwości dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub chcą prowadzić działania polegające na świadczeniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jest na półmetku. Wyłoniono dotychczas 9 podmiotów, których oferty uzyskały pozytywną ocenę i które otrzymają dotację na 2026 rok. Wśród nich jest Fundacja Compassio, która ma świadczyć pomoc w Ostrołęce.

Przyznane środki w łącznej kwocie ponad 14,7 miliona złotych pozwolą, zdaniem resortu sprawiedliwości, uruchomić pomoc osobom pokrzywdzonym - od specjalistycznej pomocy medycznej i psychologicznej, po wsparcie bytowe oraz edukacyjne.

1,25 mln zł dla Ostrołęki

W okręgu nr 17 (Ostrołęka) pomoc będzie świadczyć Fundacja Compassio z dotacją w wysokości 1.251.341,73 złotych.

Fundacja Compassio, której prezesem jest Agnieszka Kasperek, na mocy umowy dotacyjnej finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości realizowała już w latach 2022-2025 projekt "Nie jesteś sam". W ramach projektu Fundacja prowadziła Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrołęce oraz Lokalne Punkty Pomocy w Przasnyszu, Wyszkowie, Pułtusku i Ostrowi Mazowieckiej.

W ośrodkach pomoc otrzymują osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby im najbliższe. Osoby te mogą uzyskać pomoc między innymi w zakresie prawnym, psychologicznym i materialnym.

Prezes Fundacji Compassio, Agnieszka Kasperek, to doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalizacja pedagogiczna i glottodydaktyczna.

Gdzie szukać pomocy?

Okręgowy Ośrodek w Ostrołęce: Adres: ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia (według danych na stronie internetowej fundacji):

poniedziałek: 8:00-15:00

wtorek: 8:00-15:00

środa: 13:00-20:00

czwartek: 8:00-15:00

piątek: 8:00-15:00

sobota: 9:00-14:00

Dodatkowo działają Lokalne Punkty Pomocy w Przasnyszu, Wyszkowie, Pułtusku i Ostrowi Mazowieckiej.