Ostrołęka, O TYM SIĘ MÓWI

Jednostka wojskowa w Ostrołęce. Na jakim etapie? MON o "dwóch zadaniach"

REKLAMA
REKLAMA
W Ostrołęce realizowane są dwa zadania z zakresu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP - ujawnił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Chodzi o jednostkę wojskową w Ostrołęce, o którą obawy wyrażali politycy opozycji.

Były minister obrony narodowej, poseł PiS Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie infrastruktury wojskowej w Ostrołęce. "Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. Skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje jednak w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych" - pisał Błaszczak, zadając siedem pytań o stan zaawansowania jednostki w Ostrołęce.

Niepokój w tej kwestii wyrażali także posłowie Marcin Grabowski i Bartosz Kownacki. W ocenie byłego wiceszefa MON, który był gościem posła ziemi ostrołęckiej, jednostka powinna być już w całości skompletowana. - Państwo widzicie, jak wygląda ten batalion - mówił.

A jakie stanowisko ma resort obrony narodowej?

Jak przekazał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, w Ostrołęce realizowane są dwa zadania ujęte w „Planie inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” (PIB) , tj. „Budowa infrastruktury na potrzeby pułku przeciwlotniczego (I faza)” - zaplanowane do 2030 r. oraz „Budowa infrastruktury dla posadowienia kontenerów dla pododdziałów 1. DPLeg.”, którego odbiór zaplanowano w 2026 r.

~Szerszeń, 08:10 14-04-2026,   100%
Jednostki nie ma i nie będzie! Czego nie rozumiecie?  
~Major, 08:59 14-04-2026,   -
@~Szerszeń Przecież już jednostka jest  
~Ciotka Teodozja, 08:15 14-04-2026,   0%

Czy ktoś z szanownego państwa, jest w stanie rozwiać moje obawy, że w razie powstania w Ostrołęce jednostki wojskowej, w razie konfliktu wojennego, otrzymamy status miasta Pierwszej Kategorii do Zbombardowania?
~wuj Kazik, 08:35 14-04-2026,   -
@~Ciotka Teodozja Z uwagi na elektrownie, przeprawy przez rzeka i węzeł komunikacyjny - i tak jesteśmy na celowniku.
~Ciotka Teodozja, 08:40 14-04-2026,   -
@~wuj Kazik
Dziękuje wujku Kaziku, za chociaż częściowe pozbawienie mnie obaw, związanych z budową infrastruktury dla jednostki wojskowej w Ostrołęce!
~wuj Kazik, 08:48 14-04-2026,   -
@~Ciotka Teodozja A jednostki to nie będzie , przynajmniej za obecnej władzy. Przecież nie PO to sitwa rudego sepleniącego niemca POlikwidowala 600 jednostek wojskowych przed 2015 rokiem , żeby teraz otwierać nowe. PO pierwsze takie mają rozkazy z samej centrali z Berlina , a PO drugie - kasy nie ma na nic ...no może z wyjątkiem first na jachty i buoordle..dke to dla swoich POlszewikow..i na kredyt który jeszcze nasze dzieci będą spłacały.
~Major, 09:19 14-04-2026,   -
@~wuj Kazik Lecz się na głowę !!!
~konkret, 08:21 14-04-2026,   100%
"Budowa infrastruktury dla posadowienia kontenerów dla pododdziałów"    trwa już ..... buhahahahahaha
~pinindzy ni ma i nie bynd, 08:33 14-04-2026,   0%
Nie PO to sitwą rudego folksdojcza przed 2015 token zlikwidowała 600 jednostek i to głównie na wschodzie - żeby teraz otwierać nowe. Nie PO to tu rudego sepleniącego niemca osadzili jego mocodawcy.
