Jednostka wojskowa w Ostrołęce. Na jakim etapie? MON o "dwóch zadaniach"

W Ostrołęce realizowane są dwa zadania z zakresu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP - ujawnił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Chodzi o jednostkę wojskową w Ostrołęce, o którą obawy wyrażali politycy opozycji.

Były minister obrony narodowej, poseł PiS Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie infrastruktury wojskowej w Ostrołęce. "Ostrołęka była wielokrotnie wskazywana jako jedna z kluczowych lokalizacji rozwoju infrastruktury wojskowej w północno-wschodniej Polsce. Skala zapowiedzi dotyczących rozbudowy jednostki pozostaje jednak w wyraźnym kontraście do widocznych efektów realizacyjnych" - pisał Błaszczak, zadając siedem pytań o stan zaawansowania jednostki w Ostrołęce.

Niepokój w tej kwestii wyrażali także posłowie Marcin Grabowski i Bartosz Kownacki. W ocenie byłego wiceszefa MON, który był gościem posła ziemi ostrołęckiej, jednostka powinna być już w całości skompletowana. - Państwo widzicie, jak wygląda ten batalion - mówił.

A jakie stanowisko ma resort obrony narodowej?

Jak przekazał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, w Ostrołęce realizowane są dwa zadania ujęte w „Planie inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” (PIB) , tj. „Budowa infrastruktury na potrzeby pułku przeciwlotniczego (I faza)” - zaplanowane do 2030 r. oraz „Budowa infrastruktury dla posadowienia kontenerów dla pododdziałów 1. DPLeg.”, którego odbiór zaplanowano w 2026 r.