Klub Ostrołęka dla Wszystkich całym sercem z Prezydentem

Zamiast szukać wymówek, gadania o zemście, polityce powinien się wziąć do roboty. Chcielismy zmiany na lepsze. A nie kolesi, zapuszczonego miasta i ciągłych konfliktów. Jak nie zawiadomienie na prezesa MZK to zawiadomienie na OPK to zawiadomienie na Marka T. Ile to można ? Cały czas prezydent o prokuraturze rozprawia, a miasto jak wyglada ?.

Wstyd wstyd ,wstyd dla ostrołęczan i po co to usprawiedliwianie no tak tonący brzytwy się chwyta

Prokurator awans ma w kieszeni.PiS koniecznie chce uszczęśliwić Ostrołękę pisowskim komisarzem.Stąd te dęte zarzuty i nieadekwatne środki zapobiegawcze w kwocie 50.000 zł. Czekają nas długotrwałe procedury sądowe,bo przecież chodzi o to by PiS „mógł gonić króliczka” a nie ot by go złapać ( bo wiadomo od początku,że nie ma za co)...Nie mogę zrozumieć co w tej grze robią radni m.in.Popielarz i Niewiadomski,czyżby wstąpili do klubu radnych PiS ?

~Klik , 16:56 25-07-2020 , 100%