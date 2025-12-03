eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Konkurs "Kartka Bożonarodzeniowa" czeka na uczniów z Gminy Lelis

REKLAMA
zdjecie 1014
REKLAMA
Posłuchaj

Centrum Kultury – Biblioteka i Sportu w Lelisie ogłasza kolejną edycję konkursu plastycznego pn. "Kartka Bożonarodzeniowa". Inicjatywa ta ma na celu nie tylko rozwijanie talentów artystycznych, ale także pogłębianie wiedzy na temat lokalnych tradycji i zwyczajów związanych z najpiękniejszymi świętami w roku.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lelis, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 0-II, klasy III-V oraz klasy VI-VIII. To doskonała okazja, aby w twórczy sposób przygotować się do nadchodzącego czasu Bożego Narodzenia.

Cel i zasady konkursu

Organizatorzy stawiają przed uczestnikami ambitne cele. Oprócz rozwijania kreatywności i umiejętności wypowiedzi artystycznej, konkurs ma służyć poszerzeniu wiadomości na temat tradycji świątecznych w gminie. Zgodnie z regulaminem, mile widziane jest umieszczenie na kartce elementów tradycji rodzinnej, co może nadać pracom wyjątkowo osobisty charakter.

Kluczowe warunki uczestnictwa:

  • Format: Kartka musi mieć wymiary 14×20 cm (format A4 złożony na pół).

  • Technika: Dowolna technika i różne materiały, z wyłączeniem gotowych elementów oraz techniki komputerowej.

  • Ograniczenia: Kartka może być dekorowana tylko na zewnątrz i nie może zawierać życzeń w środku.

  • Ilość prac: Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

Prace będą oceniane przez komisję pod kątem staranności wykonania, wrażeń artystycznych oraz przede wszystkim nawiązania do tradycji świątecznej.

Ważne terminy i rozstrzygnięcie

Czas na stworzenie i złożenie prac jest ograniczony. Gotowe kartki należy dostarczyć do 5 grudnia 2025 r. do Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY – „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”.

Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do udziału jest dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi krótko po terminie składania prac, bo już 8 grudnia 2025 r. W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najciekawsze prace (miejsca I-III). Informacje o wynikach i laureatach zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ckbislelis.pl oraz na profilu FB Centrum Kultury.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 29 761 10 77.

Więcej o: Kartka Bożonarodzeniowa, konkurs plastyczny, tradycje świąteczne, Gmina Lelis, uczniowie szkół podstawowych

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×