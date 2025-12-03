Konkurs "Kartka Bożonarodzeniowa" czeka na uczniów z Gminy Lelis

REKLAMA

Centrum Kultury – Biblioteka i Sportu w Lelisie ogłasza kolejną edycję konkursu plastycznego pn. "Kartka Bożonarodzeniowa". Inicjatywa ta ma na celu nie tylko rozwijanie talentów artystycznych, ale także pogłębianie wiedzy na temat lokalnych tradycji i zwyczajów związanych z najpiękniejszymi świętami w roku.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lelis, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 0-II, klasy III-V oraz klasy VI-VIII. To doskonała okazja, aby w twórczy sposób przygotować się do nadchodzącego czasu Bożego Narodzenia.

Cel i zasady konkursu

Organizatorzy stawiają przed uczestnikami ambitne cele. Oprócz rozwijania kreatywności i umiejętności wypowiedzi artystycznej, konkurs ma służyć poszerzeniu wiadomości na temat tradycji świątecznych w gminie. Zgodnie z regulaminem, mile widziane jest umieszczenie na kartce elementów tradycji rodzinnej, co może nadać pracom wyjątkowo osobisty charakter.

Kluczowe warunki uczestnictwa:

Format: Kartka musi mieć wymiary 14×20 cm (format A4 złożony na pół).

Technika: Dowolna technika i różne materiały, z wyłączeniem gotowych elementów oraz techniki komputerowej.

Ograniczenia: Kartka może być dekorowana tylko na zewnątrz i nie może zawierać życzeń w środku.

Ilość prac: Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

Prace będą oceniane przez komisję pod kątem staranności wykonania, wrażeń artystycznych oraz przede wszystkim nawiązania do tradycji świątecznej.

Ważne terminy i rozstrzygnięcie

Czas na stworzenie i złożenie prac jest ograniczony. Gotowe kartki należy dostarczyć do 5 grudnia 2025 r. do Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY – „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”.

Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do udziału jest dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi krótko po terminie składania prac, bo już 8 grudnia 2025 r. W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najciekawsze prace (miejsca I-III). Informacje o wynikach i laureatach zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ckbislelis.pl oraz na profilu FB Centrum Kultury.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 29 761 10 77.