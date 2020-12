Kraksa o poranku w Krukach

REKLAMA

REKLAMA

Dziś rano w miejscowości Kruki (gmina Olszewo-Borki) doszło do kraksy, do której przyczyniły się warunki pogodowe. O poranku drogi w regionie były oblodzone padającym nad ranem deszczu i nocnych przymrozkach.



Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze w miejscowości Kruki, kilka kilometrów od Ostrołęki. Jak ustalili funkcjonariusze ostrołęckiej policji, 32-letnia kierująca toyotą mieszkanka powiatu ostrołęckiego, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze straciła panowanie nad autem i zjechała do przydrożnego rowu.



Szczęśliwie wszystko zakończyło się jedynie na uszkodzonym aucie. Kierująca nie doznała obrażeń.