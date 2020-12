Uwaga na trudne warunki drogowe. Lepiej zdjąć nogę z gazu!

REKLAMA

Nad całym regionem mamy dziś do czynienia z opadami deszczu, miejscami dość intensywnymi. To sprawia, że widoczność na drogach jest mocno ograniczona. Ostrołęcka policja apeluje – zdejmijcie nogę z gazu! W takich warunkach nie trudno o wypadek.



Intensywne opady deszczu będą się utrzymywały w naszym regionie do godzin popołudniowych. Padać będzie zarówno w Ostrołęce jak i na terenie całego powiatu ostrołęckiego oraz sąsiednich powiatów. W Ostrołęce deszcz powinien ustąpić około godziny 15:00,, gdy zacznie się ściemniać. Wtedy warunki drogowe są najtrudniejsze.





Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze może być przyczyną tragedii. Zbliżając się do przejść dla pieszych kierowcy powinni zdecydowanie zmniejszyć prędkość. Apelujemy także do pieszych, aby dokładnie się rozglądali zanim wejdą nawet na oznakowane przejścia dla pieszych, gdyż droga hamowania w takich warunkach znacznie się wydłuża.



- mówi podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Zanim wejdziemy nawet na oznakowane przejścia dla pieszych pamiętajmy o tym, aby dokładnie się rozejrzeć i upewnić czy jest to bezpieczne. Odchylmy kaptur lub parasolkę, które w dużym stopniu ograniczają nam widoczność.Nie zapominajmy o tym, że w przypadku, gdy jezdnia jest mokra od deszczu kierowca potrzebuje dużo dystansu do zatrzymania samochodu, a my jesteśmy w takich warunkach dużo mniej widoczni.Podczas opadów deszczu jezdnia nie sprzyja też kierującym, w takich warunkach pamiętając o tym, że mamy zmniejszoną przyczepność zdecydowanie powinniśmy zmniejszyć prędkość i dostosować naszą jazdę do aktualnych warunków na drodze.Podczas zbliżania się do przejść kierowcy powinni także znacznie zmniejszyć prędkość, aby upewnić się, czy na przejściu nie znajdują się piesi.Prędkość dopuszczalna w czasie intensywnych opadów deszczu nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!