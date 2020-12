Pechowe przedświąteczne zakupy. Nie ma ciągnika, nie ma konsoli, kupujący zostali bez kasy

REKLAMA

Ostrołęcka policja wyjaśnia okoliczności oszustw, których ofiarami padli kolejni mieszkańcy naszego regionu. Jeden z ostatnio zgłoszonych przypadków dotyczył oszustwa przy zakupie ciągnika rolniczego, w drugim zaś kupująca straciła pieniądze przy zakupie konsoli do gier.



W obydwóch przypadkach do oszustw doszło podczas zakupów na portalach aukcyjnych. Pierwsze ze zgłoszeń dotyczyło oszustwa podczas zakupy ciągnika rolniczego. W wigilijny poranek 69 - letni mieszkaniec naszego powiatu poinformował, że na popularnym portalu znalazł ogłoszenie dotyczące sprzedaży ciągnika c- 360 wraz z turem za cenę 15 tysięcy złotych. Sprzedający zażyczył sobie zaliczki w wysokości 2 tysięcy, którą kupujący wpłacił na wskazane konto.



W drugim przypadku 39 - letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego poinformowała, że na portalu aukcyjnym postanowiła kupić konsolę do gier za kwotę 650 złotych. Kobieta przelała wskazaną przez sprzedającego sumę za przedmiot na wskazane przez niego konto bankowe.





W obydwóch przypadkach do chwili obecnej kupujący nie otrzymali przedmiotów, ani też zwrotu gotówki. Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze ostrołęckiej policji. Prosimy, aby kupując przez Internet zachować zdrowy rozsądek, nie dać się ponieść emocjom związanym z tzw. okazją cenową oraz zachować przynajmniej podstawowe środki ostrożności.

Nie kupuj poza aukcją.



Zmieniaj hasła dostępu.



Sprawdź komentarze.



Sprawdź sprzedającego.



Zanim wpłacisz na konto, zastanów się nad płatnością przy odbiorze.



Jeżeli sprzedajesz, poczekaj jak pieniądze wpłyną na konto.



- mówi podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Nie reaguj na tzw. super okazje.Jeżeli cena towaru jest rażąco niższa od jego ceny na innych aukcjach czy w sklepach, należy zachować ostrożność. Zbyt niska cena może sugerować próbę oszustwa.Nie należy dokonywać transakcji przez tzw. „kupowanie poza aukcją”. Oszuści najczęściej traktują serwis aukcyjny jako sposób pozyskania ofiary. Przestępca proponuje nieświadomej zagrożenia osobie zakup po niższej cenie, ale bez pośrednictwa serwisu – choćby po to, by uniknąć opłat pobieranych przez serwis aukcyjny. Należy wziąć pod uwagę, że późniejsze dochodzenie swoich roszczeń, jak i postępowanie dowodowe jest bardzo utrudnione.Zmieniając hasło, które wprowadzamy logując się do serwisu internetowego, minimalizujemy ryzyko włamania się na konto i długotrwałego wykorzystania hasła przez osobę, która się pod nas podszywa.Kupując na aukcji internetowej sprawdźmy komentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą szczególną czujność, choć i tu należy zachować ostrożność ponieważ komentarze mogą być generowane przez samego sprzedającego.Zwróć uwagę jakie dane kontaktowe podał sprzedawca. Skontaktuj się z nim, zajrzyj na podaną stronę internetową. Należy pamiętać, że sklep internetowy jak każda inna firma, musi posiadać numer telefonu oraz adres i inne dane rejestracyjne – np. numery NIP i REGON. Taką firmę można sprawdzić on-line, np. na stronach: cidg.gov.pl (portal nadzorowany przez ministerstwo rozwoju) czy krs-online.com.pl. Popytaj też znajomych i zasięgnij opinii na forach internetowych.Przed dokonaniem przedpłaty na konto, należy bezwzględnie skontaktować się ze sprzedawcą, celem zweryfikowania i potwierdzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia przelewu. Przy płaceniu kartą płatniczą zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Korzystajmy z uznanych portali płatniczych, a przed potwierdzeniem przelewu upewnijmy się czy ten sam numer rachunku widnieje na zamówieniu. Zwróćmy też uwagę, w jakim banku znajduje się numer konta podany przez sprzedającego, bo jeżeli jest to bank zagraniczny – wówczas obcy system prawny może narazić nas na problemy proceduralne związane z odzyskaniem pieniędzy jak również wpłynąć na całe ewentualnie prowadzone postępowanie. Bezpieczną formą płatności jest płatność przy odbiorze. Wówczas możemy sprawdzić przesyłkę przy kurierze, a w przypadku ujawnienia oszustwa spisać protokół i zawiadomić policję.Sprzedawca nie powinien sugerować się przesłanym przez kupującego dowodem zapłaty (w tym również potwierdzeniem przelewu bankowego), ponieważ może on być sfałszowany. Najlepiej poczekać jak pieniądze wpłyną na konto i wówczas wysłać kupującemu przesyłkę z zamówionym towarem.Jeśli mimo zachowania środków ostrożności, nie dostaniemy zamówionego towaru lub otrzymamy towar jest niezgodny z zamówieniem, należy:Jak najszybciej poinformować administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu. Zachować wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, jak również całą korespondencję ze sprzedawcą. Zgłosić się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej jednostki policji.