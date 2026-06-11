Które osiedle w Ostrołęce jest najliczniejsze? Sprawdź, ilu mieszkańców liczy Twoja okolica

Ostrołęka podzielona jest na kilkanaście osiedli, które znacznie różnią się liczbą mieszkańców. Z danych za 2025 rok wynika, że zdecydowanym liderem pod względem zaludnienia jest jedno konkretne osiedle. Sprawdź, jak prezentują się liczby w poszczególnych częściach miasta.
Najwięcej mieszkańców w Ostrołęce liczy Osiedle Centrum - według danych za 2025 rok zamieszkuje je aż 11 687 osób. To wynik, który wyraźnie wyróżnia je na tle pozostałych części miasta. Drugie miejsce zajmuje Osiedle Śródmieście z liczbą 7173 mieszkańców, a podium zamyka Osiedle Stacja, gdzie mieszka 5206 osób.
Poniżej pełne zestawienie liczby mieszkańców poszczególnych osiedli Ostrołęki w 2025 roku:
- Osiedle Centrum — 11 687
- Osiedle Śródmieście — 7173
- Osiedle Stacja — 5206
- Osiedle Parkowe — 3945
- Osiedle Sienkiewicza — 2658
- Osiedle Starosty Kosa — 2275
- Osiedle Stare Miasto — 2208
- Osiedle Dzieci Polskich — 2171
- Osiedle Wojciechowice — 2148
- Osiedle Łęczysk — 1835
- Osiedle Traugutta — 1536
- Osiedle Łazek — 1381
- Osiedle Pomian — 1195
- Osiedle Bursztynowe — 827
- Osiedle Leśne — 798
- Osiedle Witosa — 441
- Osiedle Leśniewo — 230
Duże różnice między osiedlami
Zestawienie pokazuje ogromne dysproporcje w zaludnieniu poszczególnych części miasta. Największe Osiedle Centrum liczy ponad 50 razy więcej mieszkańców niż najmniejsze Osiedle Leśniewo, które zamieszkuje zaledwie 230 osób.
Najmniej zaludnione okazują się osiedla położone na obrzeżach miasta - oprócz Leśniewa do najmniejszych należą również Osiedle Witosa (441 mieszkańców) oraz Osiedle Leśne (798 mieszkańców). Z kolei największe skupiska mieszkańców koncentrują się w centralnych częściach Ostrołęki.
Według danych z rejestru mieszkańców Ostrołęki w 2025 roku w stosunku do 2024 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 425 osób i liczyła 47 732. Skąd ta zmiana? Zaobserwowano spadek urodzeń mieszkańców Ostrołęki o 27 osoby, jak również zwiększyła się liczba zgonów mieszkańców miasta o 61 osób.