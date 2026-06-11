Które osiedle w Ostrołęce jest najliczniejsze? Sprawdź, ilu mieszkańców liczy Twoja okolica

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Ostrołęka podzielona jest na kilkanaście osiedli, które znacznie różnią się liczbą mieszkańców. Z danych za 2025 rok wynika, że zdecydowanym liderem pod względem zaludnienia jest jedno konkretne osiedle. Sprawdź, jak prezentują się liczby w poszczególnych częściach miasta.

Najwięcej mieszkańców w Ostrołęce liczy Osiedle Centrum - według danych za 2025 rok zamieszkuje je aż 11 687 osób. To wynik, który wyraźnie wyróżnia je na tle pozostałych części miasta. Drugie miejsce zajmuje Osiedle Śródmieście z liczbą 7173 mieszkańców, a podium zamyka Osiedle Stacja, gdzie mieszka 5206 osób.

Poniżej pełne zestawienie liczby mieszkańców poszczególnych osiedli Ostrołęki w 2025 roku:

Osiedle Centrum — 11 687

Osiedle Śródmieście — 7173

Osiedle Stacja — 5206

Osiedle Parkowe — 3945

Osiedle Sienkiewicza — 2658

Osiedle Starosty Kosa — 2275

Osiedle Stare Miasto — 2208

Osiedle Dzieci Polskich — 2171

Osiedle Wojciechowice — 2148

Osiedle Łęczysk — 1835

Osiedle Traugutta — 1536

Osiedle Łazek — 1381

Osiedle Pomian — 1195

Osiedle Bursztynowe — 827

Osiedle Leśne — 798

Osiedle Witosa — 441

Osiedle Leśniewo — 230

Duże różnice między osiedlami

Zestawienie pokazuje ogromne dysproporcje w zaludnieniu poszczególnych części miasta. Największe Osiedle Centrum liczy ponad 50 razy więcej mieszkańców niż najmniejsze Osiedle Leśniewo, które zamieszkuje zaledwie 230 osób.

Najmniej zaludnione okazują się osiedla położone na obrzeżach miasta - oprócz Leśniewa do najmniejszych należą również Osiedle Witosa (441 mieszkańców) oraz Osiedle Leśne (798 mieszkańców). Z kolei największe skupiska mieszkańców koncentrują się w centralnych częściach Ostrołęki.

Według danych z rejestru mieszkańców Ostrołęki w 2025 roku w stosunku do 2024 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 425 osób i liczyła 47 732. Skąd ta zmiana? Zaobserwowano spadek urodzeń mieszkańców Ostrołęki o 27 osoby, jak również zwiększyła się liczba zgonów mieszkańców miasta o 61 osób.