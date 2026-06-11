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Ostrołęka,

Które osiedle w Ostrołęce jest najliczniejsze? Sprawdź, ilu mieszkańców liczy Twoja okolica

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Ostrołęka podzielona jest na kilkanaście osiedli, które znacznie różnią się liczbą mieszkańców. Z danych za 2025 rok wynika, że zdecydowanym liderem pod względem zaludnienia jest jedno konkretne osiedle. Sprawdź, jak prezentują się liczby w poszczególnych częściach miasta.

Najwięcej mieszkańców w Ostrołęce liczy Osiedle Centrum - według danych za 2025 rok zamieszkuje je aż 11 687 osób. To wynik, który wyraźnie wyróżnia je na tle pozostałych części miasta. Drugie miejsce zajmuje Osiedle Śródmieście z liczbą 7173 mieszkańców, a podium zamyka Osiedle Stacja, gdzie mieszka 5206 osób.

Poniżej pełne zestawienie liczby mieszkańców poszczególnych osiedli Ostrołęki w 2025 roku:

  • Osiedle Centrum — 11 687
  • Osiedle Śródmieście — 7173
  • Osiedle Stacja — 5206
  • Osiedle Parkowe — 3945
  • Osiedle Sienkiewicza — 2658
  • Osiedle Starosty Kosa — 2275
  • Osiedle Stare Miasto — 2208
  • Osiedle Dzieci Polskich — 2171
  • Osiedle Wojciechowice — 2148
  • Osiedle Łęczysk — 1835
  • Osiedle Traugutta — 1536
  • Osiedle Łazek — 1381
  • Osiedle Pomian — 1195
  • Osiedle Bursztynowe — 827
  • Osiedle Leśne — 798
  • Osiedle Witosa — 441
  • Osiedle Leśniewo — 230

Duże różnice między osiedlami

Zestawienie pokazuje ogromne dysproporcje w zaludnieniu poszczególnych części miasta. Największe Osiedle Centrum liczy ponad 50 razy więcej mieszkańców niż najmniejsze Osiedle Leśniewo, które zamieszkuje zaledwie 230 osób.

Najmniej zaludnione okazują się osiedla położone na obrzeżach miasta - oprócz Leśniewa do najmniejszych należą również Osiedle Witosa (441 mieszkańców) oraz Osiedle Leśne (798 mieszkańców). Z kolei największe skupiska mieszkańców koncentrują się w centralnych częściach Ostrołęki.

Według danych z rejestru mieszkańców Ostrołęki w 2025 roku w stosunku do 2024 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 425 osób i liczyła 47 732. Skąd ta zmiana? Zaobserwowano spadek urodzeń mieszkańców Ostrołęki o 27 osoby, jak również zwiększyła się liczba zgonów mieszkańców miasta o 61 osób.

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~Antoni, 14:33 11-06-2026,   50%
Czy Skrzek żabi można jeść?
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~Kucharz Chochelka, 14:40 11-06-2026,   50%
@~Antoni Skrzek żabi jest bardzo pożywny i smaczny, więc oczywiście, że można go jeść, ale zaleca się spożywać go na gorąco, z pietruszką, marchewką i majerankiem! Pychota!  
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~Antoni, 14:42 11-06-2026,   50%
@~Kucharz Chochelka Właśnie spróbowałem na surowo, fajne strzela między zębami,ale masz rację na gorąco będzie lepszy  
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~Kucharz Chochelka, 15:21 11-06-2026,   50%
@~Antoni
Widzę, że jesteś rozsądnym smakoszem skrzeku - to się chwali! Oczywiście surowy, żabi skrzek fajowo "strzela" w zębach, (podobnie jak strzela prażony popcorn na patelni), ale należy wziąć pod uwagę fakt, że skrzek jest składany przez żaby w środowisku na wskroś bagiennym, czyli pełnym pasożytów, glist, pierwotniaków, pijawek, tasiemców, etc, więc rozsądnie jest go po prostu podsmażyć na patelni, z dodatkiem typowych przypraw! Pychota ze świeżymi kartofelkami, ale smakuje również z makaronem, lub po prosu z chlebem! Smacznego!
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~stop cenzurze!!, 15:16 11-06-2026,   54%
A gdzie zaPOdział się mój komentarz dotyczący tego że niebawem Niemcy - rudy sepleniący folksdojcz, dowiozą nam mieszkańców. Wprawdzie leniwych i agresywnych i których będziemy utrzymywać , ale za to oni będą rabować, napadać i gwałcić.
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~Lkjhgf, 15:17 11-06-2026,   100%
Osiedle dzieci polskich powinno się nazywać Hallera  
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~genek, 09:44 12-06-2026,   100%
Osiedle Witosa nie znajduje się na obrzeżach Miasta jak sugeruje tekst artykułu (daleko od granicy Miasta). Do granic Miasta blisko ma np. osiedle Stacja,które jest jednym z większych. Na ilość osób zamieszkałych na danym osiedlu wpływa przede wszystkim jego wielkość i ilość i wielkość budynków na nim położonych ...  
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