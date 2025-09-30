Mały wandal, duży problem. Sprawa 9-latka trafiła do Sądu Rodzinnego!

REKLAMA

Policjantki z ostrołęckiej komendy zidentyfikowały 9-letniego chłopca jako sprawcę zniszczenia elewacji jednego z bloków na osiedlu Centrum. Do aktu wandalizmu doszło pod koniec ubiegłego tygodnia.

Pod koniec ubiegłego tygodnia na elewacji bloku mieszkalnego na osiedlu Centrum w Ostrołęce pojawiły się niechciane malunki, które oszpeciły budynek. Sprawa zyskała rozgłos w internecie, gdzie opublikowano materiał wideo dokumentujący zdarzenie.

Nagranie trafiło w ręce funkcjonariuszek z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Dzięki analizie materiału wideo, policjantki szybko ustaliły tożsamość młodego wandala. Okazał się nim 9-letni mieszkaniec miasta.

Dziś (30.09) w obecności opiekuna prawnego zostały z nim przeprowadzone czynności w tej sprawie. Zebrane materiały trafią do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

informuje ndakomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy zostanie teraz przekazany do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zadecyduje o dalszych krokach prawnych i środkach wychowawczych wobec małoletniego.