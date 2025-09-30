Policja zatrzymała poszukiwanego od 19 lat mężczyznę! Gdzie ukrywał się groźny przestępca? [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Po blisko dwóch dekadach ukrywania się w rękach organów ścigania znalazł się 60-letni mężczyzna poszukiwany za rozboje z użyciem broni palnej. Funkcjonariusze namierzyli go w jednym z domów na terenie powiatu przasnyskiego.

Zatrzymanie odbyło się w czwartek, 25 września, w ramach skoordynowanej akcji Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz kontrterrorystów z Radomia, Olsztyna i Centralnego Pododdziału Policji „BOA”. W działaniach uczestniczyli również miejscowi funkcjonariusze.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych oraz Europejskich Nakazów Aresztowania. Zarzuty dotyczą serii brutalnych napadów z użyciem broni palnej, popełnionych na początku XXI wieku.

Przez lata unikał wykrycia, całkowicie zrywając kontakty rodzinne i towarzyskie, a życie prowadził głównie nocą. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej policjantów udało się ustalić jego aktualne miejsce pobytu.

Zatrzymany trafił do aresztu i czeka na dalsze postępowanie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: eOstrołęka.pl/Policja Mazowiecka