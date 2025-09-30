Pijany za kierownicą skody. Surowe konsekwencje dla 39-latka

REKLAMA

W minioną niedzielę, 28 września, rutynowy patrol policjantów z posterunku w Goworowie przerodził się w zdecydowaną interwencję. Uwagę funkcjonariuszy przykuł kierowca skody, którego styl jazdy wzbudził poważne podejrzenia. Mundurowi postanowili niezwłocznie zatrzymać pojazd do kontroli, aby wyjaśnić przyczynę niepewnego zachowania mężczyzny na drodze.

Jak się wkrótce okazało, policyjna intuicja i tym razem okazała się niezawodna. Już po otwarciu drzwi kontrolowanego pojazdu funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, co jest powodem dziwnego zachowania kierującego. Z wnętrza auta wydobywała się bowiem silna woń alkoholu.

Potwierdzeniem przypuszczeń było badanie stanu trzeźwości 39-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. O szczegółach interwencji informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek miał w organizmie prawie promil alkoholu. Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego stracił prawo jazdy, a niebawem odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie przed sądem.

– przekazuje nadkomisarz Żerański.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grożą teraz poważne konsekwencje prawne, w tym wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara pozbawienia wolności. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.