Masz zbędne szklane butelki czy słoiki? Zobacz, co możesz za to dostać

Szklane butelki i słoiki zamienisz na żywe kwiaty. W piątek 17 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta w Ostrołęce odbędzie się akcja ekologiczna „Bratek za szkło".

Zasada jest prosta i pomysłowa. Wystarczy przynieść ze sobą szklane butelki lub słoiki nadające się do recyklingu - opróżnione, w miarę możliwości czyste i pozbawione zakrętek. Za każde 8 sztuk oddanego szkła uczestnik otrzymuje w zamian jedną sadzonkę bratka. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 4 rośliny - czyli warto zabrać ze sobą do 32 sztuk szkła.

Organizatorzy przypominają, że do zbiórki nadają się wyłącznie szklane butelki i słoiki. Nie przyjmowane będą szyby okienne, lustra, ceramika ani szkło żaroodporne.

Kiedy i gdzie?

Akcja odbędzie się 17 kwietnia 2026 r. w godzinach 10:00–13:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta w Ostrołęce. Punkt zbiórki szkła będzie czynny przez cały czas trwania wydarzenia. Organizatorzy zastrzegają jednak, że akcja może zakończyć się wcześniej - w przypadku wyczerpania puli przygotowanych bratków. Warto więc przyjść z samego rana.

Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta Ostrołęki oraz gminy Rzekuń. Tego samego dnia w hali odbędzie się wydarzenie inaugurujące projekt „Ostrołęka – młodzi w centrum", a „Bratek za szkło" jest jego częścią. To dobra okazja, by przy okazji wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zieleni miejskiej i koszy do segregacji odpadów, które również zaplanowano na ten dzień.

Po co to wszystko?

Celem akcji jest przede wszystkim edukacja ekologiczna - zachęcenie mieszkańców do prawidłowej segregacji odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu szkła. Ale też coś więcej: pokazanie, że dbanie o środowisko może być przyjemne i nagradzające. Bratek zamiast wyrzuconej butelki - to prosty, ale wymowny symbol.