Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego w rękach policji. Ukrywał się przed dwoma sądami

Łomżyńscy policjanci przeprowadzili skuteczną akcję zatrzymania osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród ujętych znalazł się 37-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, który miał do odbycia łączną karę roku pozbawienia wolności. Mężczyzna był poszukiwany przez sądy w Ostrołęce oraz Pruszkowie.

Policyjne działania wymierzone w osoby ukrywające się przed prawem przyniosły w miniony weekend wymierne efekty. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz podległych posterunków zatrzymali łącznie pięć osób. Każda z nich próbowała uniknąć odpowiedzialności za wcześniejsze czyny, jednak determinacja mundurowych pozwoliła na doprowadzenie ich przed oblicze sprawiedliwości.

Rok więzienia dla 37-latka

Najpoważniejsze konsekwencje czekają mieszkańca powiatu ostrołęckiego, który wpadł w ręce mundurowych z Nowogrodu w sobotnie przedpołudnie. 37-latek był poszukiwany na podstawie dwóch niezależnych wyroków:

Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał nakaz doprowadzenia go do placówki penitencjarnej na 8 miesięcy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie poszukiwał go do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do wcześniejszych orzeczeń sądu.

Zgodnie z procedurą, mężczyzna został zatrzymany i trafi do aresztu, gdzie spędzi najbliższy rok.

Grzywny ratunkiem przed celą

Nie dla wszystkich zatrzymanych weekend zakończył się za kratami. W przypadku trzech innych mężczyzn, sądy przewidziały możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę.

W piątek 39-letni łomżanin, zatrzymany przez dzielnicowego za popełnione wykroczenia, skorzystał z okazji i wpłacił 500 złotych, co pozwoliło mu na odzyskanie wolności. Podobnie postąpił 42-latek zatrzymany w niedzielę w Nowogrodzie. W jego przypadku kwota była znacznie wyższa – musiał zapłacić 4000 złotych kary zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

Awantura zakończona aresztem

Do listy zatrzymanych dołączył także 38-letni mieszkaniec Łomży. Policjanci natrafili na niego podczas interwencji związanej z domową awanturą w nocy z soboty na niedzielę. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany za kradzież i ma do odbycia karę roku więzienia.

Ostatni z zatrzymanych, 45-latek ujęty w Jedwabnem, był poszukiwany przez białostocką prokuraturę jedynie w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu. Po złożeniu stosownych oświadczeń został zwolniony