Usiłowanie zgwałcenia małoletniej. Zapadł wyrok w kolejnej szokującej sprawie

W ostrołęckim Sądzie Okręgowym zapadł wyrok za usiłowanie zgwałcenia małoletniej, do którego miało dojść ponad cztery lata temu w powiecie makowskim. Oskarżonego nieprawomocnie skazano na 3 lata więzienia.

Do szokującego zdarzenia miało dojść w październiku 2021 r. w Zakrzewie, w pow. makowskim.

Na ławie oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce zasiadł Jarosław B. Zarzucano mu, że usiłował doprowadzić małoletnią dziewczynkę poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego. Z oskarżenia wynika, że sytuacja miała miejsce w samochodzie. Mężczyźnie zarzucono, że stosował przemoc wobec dziewczynki, przytrzymując i przyciskając ją do fotela pasażera, a także próbując dopuścić się gwałtu. Na szczęście, pokrzywdzoną uratowała interwencja osób trzecich.

Mężczyznę oskarżono o usiłowanie zgwałcenia małoletniej. Sąd Okręgowy w Ostrołęce w środę 8 kwietnia uznał, że mężczyzna jest winny zarzucanego mu czynu. Został on skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Sąd orzekł też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną na okres 3 lat i obciążył oskarżonego kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego odwołanie do Sądu Apelacyjnego.

Szokująca skala przestępstw seksualnych

To kolejna sprawa związana z przestępstwem na szkodę osób małoletnich związana z wykorzystywaniem seksualnym. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w ubiegłym roku wydała obszerny komunikat dotyczący zakończonych spraw pedofilskich, w którym wskazano:

Przestawione postępowania karne prowadzone wobec sprawców przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich oraz wydane przez Sądy wyroki obrazują skalę przestępczości, których ofiarami są dzieci. Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za niepowiadomienie o przestępstwie pedofilii. Zgodnie z art. 240 k.k. za taki czyn grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy jednak, że ochrona dzieci jest bardzo ważna i zaczyna się w naszych domach. Na dorosłych ciąży obowiązek ochrony praw małoletnich oraz dbania o ich prawidłowy rozwój. Rozmawiajmy z dziećmi o zagrożeniach i uświadamiajmy, że żaden dorosły nie może krzywdzić dziecka.

Niestety, od tamtego czasu głośno było o kolejnych sprawach dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich. Skazany na 2 lata więzienia został Krystian B. i ten sam mężczyzna jest już oskarżony (proces trwa) o kolejny ohydny czyn - usiłowanie zgwałcenia małoletniej. Wyrok 2,5 roku więzienia za przestępstwo seksualne usłyszał także Artur B. Zapadł też nieprawomocny wyrok w sprawie Jarosława Ś., oskarżonego o przestępstwo niezawiadomienia o pedofilii. Sąd Najwyższy oddalał też kasacje w sprawie prawomocnie skazanych pedofili - księdza Łukasza R., a także Pawła E. Ten ostatni ukrywał się przed odbyciem kary i został zatrzymany przez kryminalnych w Legionowie.

W styczniu prokuratura poinformowała, że pod zarzutami przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę małoletnich poniżej 15. roku życia zatrzymano też Tomasza M. - w tym przypadku śledztwo trwa i zostało przedłużone do lipca 2026 r., a podejrzany jest tymczasowo aresztowany, nie zapadł w tej sprawie żaden wyrok. Natomiast już wkrótce karę 4,5 roku więzienia powinien za to zacząć odbywać Michał L. - prawomocnie skazany za zgwałcenie małoletniej. Choć jego wyrok uprawomocnił się w lutym 2025 r., to wciąż przebywa on na wolności. Wykonanie kary ma odroczone do 4 maja 2026 r.