Mogło dojść do najgorszego. Czujność policji uratowała innych kierowców

Czujność policjantów z posterunku w Kadzidle doprowadziła do wyeliminowania z ruchu kolejnej skrajnie nieodpowiedzialnej osoby. 49-letnia kobieta kierująca audi została zatrzymana dzięki spostrzegawczości funkcjonariuszy, którzy zwrócili uwagę na jej niepokojący styl jazdy.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego, podczas rutynowego patrolu trasy łączącej Golankę z Kadzidłem. Policjanci zauważyli samochód marki Audi, którego sposób poruszania się po drodze wzbudził ich podejrzenia. Intuicja funkcjonariuszy szybko się potwierdziła.

Za kierownicą siedziała 49-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego. Już pierwsze sekundy rozmowy nie pozostawiały złudzeń co do stanu jej trzeźwości.

Już w trakcie rozmowy policjanci wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich podejrzenia. Alkomat wykazał w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Dalsza jazda została natychmiast przerwana, a funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. To jednak dopiero początek problemów 49-latki. Jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara pozbawienia wolności.

W najbliższym czasie mieszkanka powiatu ostrołęckiego stanie przed sądem, gdzie odpowie za swoje skrajnie niebezpieczne zachowanie na drodze.

Policja apeluje o rozsądek

Każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalne śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dzięki sprawnej interwencji policjantów z Kadzidła, tym razem udało się uniknąć tragedii. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze, wzmożone kontrole trzeźwości na drogach powiatu ostrołęckiego.