eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Na tej ulicy w Ostrołęce będą utrudnienia w dostawie wody. "Obniżone ciśnienie"

REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
Posłuchaj

Mieszkańcy wyższych pięter budynków przy ulicy Targowej w Ostrołęce mogą odczuć problemy z ciśnieniem wody. To efekt prac prowadzonych przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o planowanych utrudnieniach związanych z remontem infrastruktury wodociągowej. Prace prowadzone są na magistrali sieci wodociągowej w ulicy Targowej i potrwają do 4 października 2025 roku.

Kto odczuje skutki prac?

Jak informuje OPWiK, podczas trwania robót mieszkańcy mogą zauważyć obniżone ciśnienie wody w kranach. Szczególnie dotknie to osoby zamieszkujące wyższe kondygnacje w budynkach wielorodzinnych, gdzie naturalne ciśnienie w instalacji jest już mniejsze ze względu na wysokość. Przedsiębiorstwo zapewnia jednak, że przerw w dostawie wody nie będzie – mieszkańcy mogą spodziewać się jedynie słabszego strumienia wody płynącej z kranów.

Przedstawiciele Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przepraszają mieszkańców za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi pracami i proszą o wyrozumiałość. 

Więcej o: Ostrołęka, ulica Targowa, ciśnienie wody, prace wodociągowe, OPWiK

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×