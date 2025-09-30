Na tej ulicy w Ostrołęce będą utrudnienia w dostawie wody. "Obniżone ciśnienie"

REKLAMA

Mieszkańcy wyższych pięter budynków przy ulicy Targowej w Ostrołęce mogą odczuć problemy z ciśnieniem wody. To efekt prac prowadzonych przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o planowanych utrudnieniach związanych z remontem infrastruktury wodociągowej. Prace prowadzone są na magistrali sieci wodociągowej w ulicy Targowej i potrwają do 4 października 2025 roku.

Kto odczuje skutki prac?

Jak informuje OPWiK, podczas trwania robót mieszkańcy mogą zauważyć obniżone ciśnienie wody w kranach. Szczególnie dotknie to osoby zamieszkujące wyższe kondygnacje w budynkach wielorodzinnych, gdzie naturalne ciśnienie w instalacji jest już mniejsze ze względu na wysokość. Przedsiębiorstwo zapewnia jednak, że przerw w dostawie wody nie będzie – mieszkańcy mogą spodziewać się jedynie słabszego strumienia wody płynącej z kranów.

Przedstawiciele Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przepraszają mieszkańców za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi pracami i proszą o wyrozumiałość.