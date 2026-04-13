Niebezpieczne drzewo. Rada osiedla interweniuje, miasto reaguje

Rada Osiedla Bursztynowe wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o usunięcie drzewa rosnącego przy chodniku łączącym ulicę Diamentową z ulicą Goworowską. Drzewo jest w złym stanie, a jego konary są częściowo obumarłe i łamliwe. Miasto zapowiada niezwłoczne oględziny.

Wniosek w imieniu mieszkańców Osiedla Bursztynowe złożyła 23 marca 2026 roku przewodnicząca Rady Osiedla Marta Bączek. W piśmie skierowanym do prezydenta Pawła Niewiadomskiego wskazano, że stan zdrowotny drzewa jest zły, a jego konary są częściowo obumarłe i łamliwe.

– Drzewo stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób spacerujących oraz sąsiadującej zabudowy mieszkalnej. W przypadku silnego wiatru lub burzy istnieje ryzyko złamania konarów lub przewrócenia się całego drzewa, co może doprowadzić do wypadku lub spowodować uszkodzenie dachu, ogrodzenia lub infrastruktury – czytamy we wniosku.

Miasto: znamy problem, działamy

Wiceprezydent Miasta Stanisław Kubeł poinformował, że stan drzew w opisanej lokalizacji jest znany pracownikom Urzędu Miasta i na bieżąco monitorowany.

Wiceprezydent wyjaśnił jednocześnie, że dotychczas nie składano wniosków o usunięcie drzew w tym miejscu - m.in. ze względu na trudności związane z uzyskaniem zezwolenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego, który wymaga wyjątkowo rzeczowego i przekonującego uzasadnienia.

Miasto zapowiedziało jednak konkretne działania. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzi niezwłoczne oględziny drzew rosnących w obrębie wskazanego terenu. Jeśli oględziny potwierdzą zasadność interwencji i uda się zebrać odpowiednią argumentację, zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew obumarłych, nierokujących szans na przeżycie lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Sprawa dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających na co dzień z chodnika między ulicami Diamentową i Goworowską. Rada Osiedla Bursztynowe wykonała swoją rolę - teraz piłka jest po stronie urzędników.