eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Niebezpieczne drzewo. Rada osiedla interweniuje, miasto reaguje

zdjecie 9177
Posłuchaj

Rada Osiedla Bursztynowe wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o usunięcie drzewa rosnącego przy chodniku łączącym ulicę Diamentową z ulicą Goworowską. Drzewo jest w złym stanie, a jego konary są częściowo obumarłe i łamliwe. Miasto zapowiada niezwłoczne oględziny.

Wniosek w imieniu mieszkańców Osiedla Bursztynowe złożyła 23 marca 2026 roku przewodnicząca Rady Osiedla Marta Bączek. W piśmie skierowanym do prezydenta Pawła Niewiadomskiego wskazano, że stan zdrowotny drzewa jest zły, a jego konary są częściowo obumarłe i łamliwe.

Drzewo stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób spacerujących oraz sąsiadującej zabudowy mieszkalnej. W przypadku silnego wiatru lub burzy istnieje ryzyko złamania konarów lub przewrócenia się całego drzewa, co może doprowadzić do wypadku lub spowodować uszkodzenie dachu, ogrodzenia lub infrastruktury – czytamy we wniosku.

Miasto: znamy problem, działamy

Wiceprezydent Miasta Stanisław Kubeł poinformował, że stan drzew w opisanej lokalizacji jest znany pracownikom Urzędu Miasta i na bieżąco monitorowany.

Wiceprezydent wyjaśnił jednocześnie, że dotychczas nie składano wniosków o usunięcie drzew w tym miejscu - m.in. ze względu na trudności związane z uzyskaniem zezwolenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego, który wymaga wyjątkowo rzeczowego i przekonującego uzasadnienia.

Miasto zapowiedziało jednak konkretne działania. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzi niezwłoczne oględziny drzew rosnących w obrębie wskazanego terenu. Jeśli oględziny potwierdzą zasadność interwencji i uda się zebrać odpowiednią argumentację, zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew obumarłych, nierokujących szans na przeżycie lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Sprawa dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających na co dzień z chodnika między ulicami Diamentową i Goworowską. Rada Osiedla Bursztynowe wykonała swoją rolę - teraz piłka jest po stronie urzędników.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×