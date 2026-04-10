Niebieska ekipa opanowała Baranowo! Tak świętowano dzień solidarności z autyzmem [WIDEO, ZDJĘCIA]

W piątek, 10 kwietnia, gmina Baranowo rozbłysła odcieniami niebieskiego. Wszystko za sprawą wyjątkowej akcji przygotowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej „AS”, która miała na celu pokazanie, że świat osób z autyzmem jest pełen barw i pozytywnej energii.

Inicjatywa pod hasłem „Niebieska ekipa rusza w gminę” była zaproszeniem do wspólnej zabawy, integracji i manifestacji jedności. Organizatorzy udowodnili, że w Baranowie każdy jest „swój”, a wzajemne wsparcie ma ogromną moc.

Wspólny marsz: Razem na sportowo i kolorowo

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:30 pod Urzędem Gminy w Baranowie. To właśnie tam nastąpiła wielka zbiórka uczestników. Tuż po zbiórce wszyscy uczestnicy wyruszyli w spacerowy rajd, którego celem był Stadion Gminny.

Dress code: Niebieski dominował na ulicach

Na trasie przemarszu można było dostrzec niebieskie koszulki, czapki, a nawet sznurówki. Liczyła się każda osoba, która w ten sposób wyraziła swoją solidarność. Im więcej niebieskich akcentów pojawiało się w przestrzeni publicznej, tym głośniejszy był przekaz tej inicjatywy.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do spędzenia czasu w miłej atmosferze i przełamania codziennej rutyny. Był to jasny sygnał, że osoby z autyzmem są ważną częścią lokalnej społeczności.