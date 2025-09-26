eOstroleka.pl
Nietrzeźwi za kierownicą. Traktorzysta i kierowca opla stracili prawa jazdy

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ciągu ostatniej doby zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców, którzy stwarzali poważne zagrożenie na drogach. Obaj mężczyźni stracili już prawa jazdy i wkrótce za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Minionej doby policjanci z Ostrołęki i okolic udaremnili dalszą jazdę dwóm kierowcom, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Ich skrajna nieodpowiedzialność mogła doprowadzić do tragedii. Dzięki czujności funkcjonariuszy, niebezpieczni uczestnicy ruchu zostali wyeliminowani z dróg.

Do pierwszego zdarzenia doszło na terenie gminy Kadzidło, gdzie policjanci z posterunku w Myszyńcu zatrzymali do kontroli ciągnik rolniczy. Jak się okazało, 45-letni kierowca, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali jego prawo jazdy.

Kilka godzin później w Ostrołęce interweniowali policjanci z Wydziału Patrolowego. Ich uwagę zwrócił kierujący oplem. Po zbadaniu stanu trzeźwości 29-letniego mieszkańca Ostrołęki okazało się, że ma on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Obaj kierowcy za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Grożą im wysokie grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kara pozbawienia wolności. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że alkohol znacząco obniża koncentrację i spowalnia czas reakcji, co jest częstą przyczyną tragicznych wypadków drogowych.

