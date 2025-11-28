Niewidzialny zabójca i cichy alarm! Strażacy z Ostrołęki edukują seniorów o bezpieczeństwie pożarowym [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce prowadzi intensywne działania prewencyjne. 26 listopada 2025 r., funkcjonariusze przeprowadzili ważne spotkanie edukacyjne w Dziennym Domu „Senior+” w Olszewie-Borkach, przypominając o kluczowej roli urządzeń ratujących życie.

Czas działa na twoją korzyść - podstawy bezpieczeństwa

Głównym tematem rozmów była konieczność stosowania środków technicznych w każdym domu. Jak podkreślali strażacy, szybkie wykrycie zagrożenia to podstawa.

W przypadku pożaru, minuty, a nawet sekundy, decydują o życiu i zdrowiu. Dlatego niezastąpione są proste, ale niezwykle skuteczne urządzenia.

Czujka dymu - twój cichy stróż

Chociaż czujka dymu nie zapobiegnie samemu pożarowi, jest najszybszym sposobem, by zaalarmować domowników. Głośny sygnał daje cenny czas na:

Bezpieczne opuszczenie objętego pożarem mieszkania lub domu.

Podjęcie próby ugaszenia ognia w jego początkowej fazie, co znacząco minimalizuje straty materialne.

Tlenek węgla - niewidzialne zagrożenie

Największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie grzewczym, stanowi tlenek węgla (czad). Strażacy przypominają:

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Ten silnie trujący gaz jest niewyczuwalny przez ludzkie zmysły, co czyni go śmiertelnie niebezpiecznym. Jedynym skutecznym narzędziem do wykrycia jego obecności jest czujka tlenku węgla.

Apel strażaków: nie czekaj!

Spotkanie zakończyło się stanowczym apelem do wszystkich mieszkańców – nie odkładaj decyzji o zabezpieczeniu domu.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, funkcjonariusze przypominają: zamontuj czujnik dymu i czujkę tlenku węgla w domu już dziś i śpij spokojnie! Nie czekaj na kolejny sezon grzewczy ani daty w przyszłości - twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Źródło: eOstrołęka.pl/Komenda Miejska PSP w Ostrołęce