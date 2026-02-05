Nowa era w ostrołęckim szpitalu. Chirurgia robotyczna staje się faktem

REKLAMA

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce doszło do wydarzenia, które na zawsze zmieni standardy leczenia w regionie. Pierwszy zespół certyfikowanych operatorów robota da Vinci w tej placówce stał się faktem, co otwiera drogę do najbardziej precyzyjnych zabiegów urologicznych. Historyczna certyfikacja miała miejsce 4 lutego 2026 r. w renomowanym hiszpańskim ośrodku Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen w Barcelonie.

Wyprawa do Hiszpanii była finałem intensywnego procesu szkoleniowego, podczas którego nasi lekarze spędzili blisko 30 godzin na ćwiczeniach pod okiem ekspertów, w tym Joanny Siudek oraz dr. Pawła Wisza. Egzamin końcowy przeprowadził międzynarodowy specjalista Juan Ricardo Gonzalez Garcia. Dzięki temu prestiżowe uprawnienia operatora uzyskał lek. Tomasz Szymaniewski, Kierownik Ośrodka Urologicznego, natomiast uprawnienia asystenta zdobył jego zastępca, lek. Maciej Oleksiak.

Wprowadzenie systemu robotycznego da Vinci to ogromny skok technologiczny dla Ostrołęki. Wykorzystanie tej maszyny pozwala na wykonywanie operacji z niespotykaną dotąd precyzją, co dla pacjenta oznacza mniejszą inwazyjność zabiegu oraz znacznie szybszy powrót do zdrowia. Władze szpitala podkreślają, że to dopiero początek drogi w stronę nowoczesnej chirurgii, która od teraz jest dostępna na miejscu, bez konieczności szukania pomocy w odległych ośrodkach klinicznych.