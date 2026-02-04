Krwawy finał imprezy karnawałowej. 37-latka pogryzła ratownika i policjanta!

REKLAMA

To miała być rutynowa interwencja medyczna, a zamieniła się w regularną bitwę z udziałem służb. 37-letnia kobieta, która doznała urazu głowy podczas zabawy w jednym z lokali w powiecie ostrowskim, zaatakowała niosących jej pomoc medyków oraz funkcjonariuszy. Agresorka gryzła, kopała i wyzywała mundurowych, a teraz grożą jej 3 lata więzienia.

W nocy z soboty na niedzielę, 25 stycznia, jeden z lokali rozrywkowych na terenie powiatu ostrowskiego stał się sceną dantejskich scen. Impreza, w której brała udział 37-letnia kobieta, wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. Z ustaleń wynika, że uczestniczka zabawy spożyła zdecydowanie zbyt dużą dawkę alkoholu, co doprowadziło do nieszczęśliwego wypadku. W pewnym momencie kobieta straciła równowagę i uderzyła głową w szklany stół, doznając poważnego urazu.

Rana na głowie poszkodowanej silnie krwawiła, dlatego na miejsce natychmiast wezwano pomoc medyczną. Jako pierwsi do lokalu dotarli policjanci, którzy do czasu przyjazdu karetki udzielali kobiecie pierwszej pomocy. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak w momencie, gdy załoga pogotowia próbowała profesjonalnie opatrzyć ranę. Kobieta nagle wpadła w szał i zaatakowała niosących ratunek medyków. Najpierw odepchnęła jednego z nich, a drugiego dotkliwie ugryzła w palce.

Widząc rosnącą agresję, do akcji ponownie wkroczyli policjanci, jednak oni również stali się celem ataku. Jak informuje asp. Marzena Laczkowska, rzecznik prasowy KPP w Ostrowi Mazowieckiej, w trakcie interwencji kobieta wyzywała funkcjonariuszy, groziła im natychmiastowym zwolnieniem ze służby, a jednego z nich kopnęła i ugryzła w dłoń. Skala agresji była tak duża, że na miejsce musiały przyjechać dwa dodatkowe patrole policji.

Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że policjanci musieli towarzyszyć 37-latce w karetce podczas transportu do szpitala. Kobieta przez cały czas zachowywała się agresywnie, stwarzając realne zagrożenie zarówno dla personelu medycznego, jak i dla samej siebie. Dopiero w placówce medycznej udało się opatrzyć jej rany, po czym została przewieziona do komendy w Ostrowi Mazowieckiej i osadzona w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała serię poważnych zarzutów. Odpowie za znieważenie policjantów oraz ratowników medycznych poprzez używanie słów powszechnie uznanych za obraźliwe, a także za naruszenie ich nietykalności cielesnej. Dodatkowo postawiono jej zarzut kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy. Za te czyny kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.