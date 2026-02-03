Niebezpieczny manewr. Piesza ciężko ranna w wypadku na śliskiej drodze

REKLAMA

REKLAMA

2 lutego około godziny 13:00 w Udrzynie na drodze przebiegającej przez las doszło do wypadku drogowego z udziałem pieszej. Poważnie ranna 82-latka trafiła do szpitala.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 40-letni kierujący Toyotą podczas manewru omijania pojazdu stojącego na pasie ruchu, na zaśnieżonej nawierzchni wpadł w poślizg, w wyniku czego uderzył w 82-letnią pieszą, poruszającą się lewą stroną jezdni, idącą w tym samym kierunku.

Wypadek pokazuje, jak niebezpieczne są zaśnieżone drogi, szczególnie te przebiegające przez las, gdzie zimą warunki mogą być wyjątkowo trudne. Nawet na prostym odcinku, podczas pozornie prostego manewru omijania stojącego pojazdu, kierowca może stracić panowanie nad autem.

82-letnia kobieta z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Nie są znane szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia. Ale w tak podeszłym wieku nawet mniejsze obrażenia mogą mieć poważne konsekwencje.

Kierujący pojazdem był trzeźwy.

Policja apeluje o szczególną ostrożność podczas jazdy w warunkach zimowych. Zaśnieżone i oblodzone drogi wymagają zwiększonej uwagi, mniejszej prędkości i większych odstępów między pojazdami.