eOstroleka.pl
Region,

Niebezpieczny manewr. Piesza ciężko ranna w wypadku na śliskiej drodze

REKLAMA
zdjecie 754
fot. KPP Wyszkówfot. KPP Wyszków
REKLAMA
zdjecie 754
Posłuchaj

2 lutego około godziny 13:00 w Udrzynie na drodze przebiegającej przez las doszło do wypadku drogowego z udziałem pieszej. Poważnie ranna 82-latka trafiła do szpitala.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 40-letni kierujący Toyotą podczas manewru omijania pojazdu stojącego na pasie ruchu, na zaśnieżonej nawierzchni wpadł w poślizg, w wyniku czego uderzył w 82-letnią pieszą, poruszającą się lewą stroną jezdni, idącą w tym samym kierunku.

Wypadek pokazuje, jak niebezpieczne są zaśnieżone drogi, szczególnie te przebiegające przez las, gdzie zimą warunki mogą być wyjątkowo trudne. Nawet na prostym odcinku, podczas pozornie prostego manewru omijania stojącego pojazdu, kierowca może stracić panowanie nad autem.

82-letnia kobieta z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Nie są znane szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia. Ale w tak podeszłym wieku nawet mniejsze obrażenia mogą mieć poważne konsekwencje.

Kierujący pojazdem był trzeźwy.

Policja apeluje o szczególną ostrożność podczas jazdy w warunkach zimowych. Zaśnieżone i oblodzone drogi wymagają zwiększonej uwagi, mniejszej prędkości i większych odstępów między pojazdami.

Więcej o: wypadek drogowy, piesza ranna

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10  11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×