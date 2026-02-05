eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Szklanka na drogach zbiera żniwo. Toyota uderzyła w drzewo, poszkodowana jedna osoba [ZDJĘCIA]

Czwartek, 5 lutego, przyniósł bardzo trudne warunki na drogach w całym regionie. Przekonała się o tym 33-letnia kobieta, która rano doprowadziła do groźnego zdarzenia w miejscowości Zabiele (gmina Olszewo-Borki). Policja ostrzega: na jezdniach panuje szklanka, a alert IMGW II stopnia wciąż obowiązuje.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Kierująca toyotą, poruszając się przez miejscowość Zabiele, nie dostosowała prędkości do trudnych warunków atmosferycznych. Samochód na oblodzonej nawierzchni nagle stracił przyczepność i wpadł w niekontrolowany poślizg. Pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu, wpadł do przydrożnego rowu, uderzając ostatecznie w drzewo.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Kierująca może mówić o dużym szczęściu, choć nie obyło się bez obrażeń:

33-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego siedząca za kierownicą toyoty doznała urazu ręki i została przetransportowana do szpitala. W związku ze zdarzeniem, kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 złotych. Ze względu na poważne uszkodzenia pojazdu, policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny auta.

informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Uwaga kierowcy: Gołoledź i alert IMGW II stopnia

Dzisiejszy poranek to jeden z najtrudniejszych dni dla kierowców w tym sezonie. W całym regionie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia. Marznący deszcz powoduje natychmiastowe oblodzenie jezdni i chodników, tworząc tzw. gołoledź.

Policja apeluje o maksymalną koncentrację. W takich warunkach droga hamowania wydłuża się kilkukrotnie, a nawet nowoczesne systemy bezpieczeństwa w samochodach mogą nie uchronić nas przed wypadnięciem z trasy przy nadmiernej prędkości.

Wasze opinie

tępiciel lemingów, 12:30 05-02-2026,   67%
Globalne oziębienie spowodowane zostało wprowadzeniem Zielonego Ładu prze UE głosami PO, PSL i Lewicy. PiS był przeciw temu mrozowi.
