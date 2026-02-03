Nowe autobusy na trasach w gminie Rzekuń!

REKLAMA

REKLAMA

Gmina Rzekuń kontynuuje rozwój lokalnej komunikacji zbiorowej. Na trasy wyjechały nowsze pojazdy, które mają służyć przede wszystkim uczniom dojeżdżającym do szkół, ale są one dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

Do obsługi połączeń skierowano autobusy marek IVECO oraz Mercedes-Benz. Są to pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO 5, wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie postojowe oraz pasy bezpieczeństwa przy fotelach. Każdy z autobusów może zabrać na pokład blisko 60 pasażerów.

Za organizację kursów odpowiada lokalny operator, firma KRM Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Gdzie kursują autobusy?

Sieć gminnego transportu obejmuje pięć głównych linii, które dowożą pasażerów do Rzekunia z okolicznych miejscowości przez:

Dzbenin,

Ołdaki,

Susk Nowy,

Susk Stary,

Przytuły Stare.

Koszty i dofinansowanie

Uruchomienie tych połączeń było możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wojewoda Mazowiecki dofinansował zadanie kwotą ponad 500 tys. zł, przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym około 585 tys. zł.

Bilety i ulgi dla mieszkańców

Zasady korzystania z przejazdów są jasne:

Uczniowie: mają zapewnione bezpłatne dojazdy do placówek oświatowych.

Mieszkańcy z Rzekuńską Kartą Mieszkańca: płacą za bilet 1 zł.

Pozostałe osoby: obowiązuje standardowa taryfa.

Osoby, które jeszcze nie posiadają Karty Mieszkańca, mogą ją wyrobić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu (ul. Kolonia 1B, budynek Agromaszu, II piętro).