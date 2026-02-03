Noworoczne spotkanie MOIIB w Ostrołęckim Centrum Kultury! [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA

W poniedziałek, 2 lutego, członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w Ostrołęckim Centrum Kultury na tradycyjnym wydarzeniu noworocznym. Była to okazja nie tylko do podsumowania minionego roku, ale przede wszystkim do rozmowy o wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie branża budowlana.

O jedności i odpowiedzialności

Podczas oficjalnej części głos zabrał Roman Lulis, Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak dynamicznie zmienia się otaczający nas świat. Podkreślił, że w obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej i trwającej za naszą granicą wojny, środowisko inżynierskie powinno dbać o wzajemną jedność. Według przewodniczącego, to właśnie współpraca ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznej jest kluczowa dla budowania stabilnej przyszłości.

Z kolei Ilona Łącka, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przybliżyła zebranym techniczne aspekty działalności Izby w minionym roku. Omówiła przebieg sesji egzaminacyjnych z wiosny i jesieni 2025 roku oraz przypomniała o uroczystościach wręczenia uprawnień budowlanych nowym członkom samorządu.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Po zakończeniu części oficjalnej i podsumowaniach, organizatorzy zaprosili gości na spektakl teatralny. Wieczór zwieńczyło spotkanie koleżeńskie, które było dla inżynierów okazją do rozmów w mniej formalnej atmosferze, wymiany doświadczeń zawodowych i po prostu spędzenia czasu z kolegami z branży.