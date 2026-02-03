eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Noworoczne spotkanie MOIIB w Ostrołęckim Centrum Kultury! [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA
zdjecie 754
REKLAMA
zdjecie 754
Posłuchaj

W poniedziałek, 2 lutego, członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w Ostrołęckim Centrum Kultury na tradycyjnym wydarzeniu noworocznym. Była to okazja nie tylko do podsumowania minionego roku, ale przede wszystkim do rozmowy o wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie branża budowlana.

O jedności i odpowiedzialności

Podczas oficjalnej części głos zabrał Roman Lulis, Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak dynamicznie zmienia się otaczający nas świat. Podkreślił, że w obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej i trwającej za naszą granicą wojny, środowisko inżynierskie powinno dbać o wzajemną jedność. Według przewodniczącego, to właśnie współpraca ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznej jest kluczowa dla budowania stabilnej przyszłości.

Z kolei Ilona Łącka, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przybliżyła zebranym techniczne aspekty działalności Izby w minionym roku. Omówiła przebieg sesji egzaminacyjnych z wiosny i jesieni 2025 roku oraz przypomniała o uroczystościach wręczenia uprawnień budowlanych nowym członkom samorządu.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. 

Po zakończeniu części oficjalnej i podsumowaniach, organizatorzy zaprosili gości na spektakl teatralny. Wieczór zwieńczyło spotkanie koleżeńskie, które było dla inżynierów okazją do rozmów w mniej formalnej atmosferze, wymiany doświadczeń zawodowych i po prostu spędzenia czasu z kolegami z branży.

Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
Materiał filmowy 3 :
Więcej o: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, wyzwania branży budowlanej, jedność inżynierów, bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, spotkanie noworoczne.
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10  11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×