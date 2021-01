OPWiK zamawia sól do zimowego utrzymania dróg

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

W cywilizowanych państwach drogi posypuje się mieszaniną chlorku wapnia lub chlorku potasu, a sól drogowa z uwagi na szkodliwość dla środowiska została dawno wycofana ale Polska tkwi jeszcze w średniowieczu. Poza tym sól jest znacznie tańsza, a w dziadowskim państwie co najtańsze to najlepsze, nieważne, że mało skuteczne i nietrwałe.

Nie nazywaj swojego kraju dziadowskim tutaj jesz, śpisz,wychowujesz swoje dzieci zastanów się czy na pewno chciałbyś mieszkać na Ukrainie czy Białorusi niestety należymy do byłego bloku wschodniego i będzie to za nami ciągnęło się jeszcze długo.

Naprawdę tak Ci źle tutaj? Nikt nie zmusza do siedzenia w tym kraju. Najwidoczniej jesteś jednym z tych zacofanych dziadów którego nie stać na emigrację i jedyny język jaki zna to ten ze swojej gęby. Dlaczego chlorek ??? Bierzmy przykład z krajów skandynawskich które mają największe doświadczenie w tej kwestii. Totalny zakaz posypywania czymkolwiek wszystkich dróg i obowiązkowe opony zimowe z kolcami. To dopiero nowoczesność i ekologia.

