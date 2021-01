Ostrołęka C zasilana gazem z Litwy? PKN Orlen i litewski minister energii potwierdzają

REKLAMA

Elektrownia Ostrołęka C będzie zasilana gazem ziemnym z terminalu LNG Kłajpeda na Litwie. Wcześniej pojawiające się w tej sprawie informacje potwierdza litewski minister energii PKN Orlen, który po przejęciu Grupy Energa stał się inwestorem ostrołęckiej elektrowni.

Elektrownia C w Ostrołęce, której budowa wstrzymana została w ubiegłym roku, miała być pierwotnie zasilana węglem. Projekt ten został jednak zawieszony z powodu problemów w finansowaniu inwestycji oraz w związku z kwestiami środowiskowymi. Gdy jeden z inwestorów – Grupa Energa – przejęta została przez koncern PKN Orlen, zapadła decyzja o zmianie sposobu zasilania elektrowni z węgla na gaz, który pochodzić będzie nie, jak początkowo spekulowano – z Rosji, ale z litewskiej Kłajpedy.

W grudniu 2020 roku Jarosław Dybowski, dyrektor ds. energetyki w PKN Orlen, mówił, podczas sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, że koncern planuje podłączenie nowego bloku Elektrowni C w Ostrołęce do gazociągu Polska-Litwa.

- Nie planujemy podłączenia nowego bloku gazowego do Gazociągu Jamalskiego, a do GIPL (Gazociąg Polska – Litwa – przyp. red.). Mamy już potwierdzenie od Gaz-Systemu (operatora sieci przęsłowej gazu – przyp. red.), że jest to technicznie możliwe

– mówił wtedy dyrektor Dybowski.

Nowy blok gazowy ma mieć moc ok. 700-750 MW i powstać ma w okresie 3 – 4 lat. Informacje o pochodzeniu gazu dla ostrołęckiej elektrowni doprecyzował dyrektor Departamentu Nadzoru z Ministerstwa Aktywów Państwowych Marcin Izdebski. Mówił on wówczas, że gaz dla Ostrołęki popłynie z terminalu LNG na Litwie z FSRU w Kłajpedzie, a dalej do Polski gazociągami, czyli gazociągiem Polska – Litwa.

Informacje te potwierdził również litewski minister energii Dainius Kreivys na jednym z ostatnich posiedzeń komisji litewskiego parlamentu.

- Według planów elektrownia w Ostrołęce będzie kupować gaz przez terminal w Kłajpedzie. To pozwoli na wykorzystanie jednej trzeciej jego możliwości

- powiedział litewski minister.

Terminal LNG na Litwie działający od 2014 roku obniżył udział w rynku rosyjskiego Gazpromu na Litwie i Finlandii. Rosyjski Gazprom utracił w 2020 roku jedną trzecią udziału w fińskim rynku gazu po tym jak gaz z tego terminalu dociera także na fiński rynek. Przepustowość tego obiektu wynosi 4 mld m sześc. gazu rocznie. Gaz za pośrednictwem nowego gazociągu Polska -Litwa będzie dostarczać PGNiG, za pośrednictwem zakontraktowanych dostaw LNG do litewskiego terminalu. W grudniu PKN Orlen podpisał umowy z PGNiG na współpracę przy budowie 750-megawatowej elektrowni gazowej do końca 2024 roku. PGNiG obejmie 49 procent udziałów w projekcie. PKN Orlen wydłużył wówczas umowę z PGNiG do 2027 roku, dotyczącą dostaw gazu zimnego dla tegoż koncernu – informuje BiznesAlert,pl