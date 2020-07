Oświadczenia majątkowe starosty i radnych powiatu ostrołęckiego za 2019 rok

REKLAMA

REKLAMA

Pod lupę bierzemy ubiegłoroczne zarobki i majątki starosty i wicestarosty ostrołęckiego oraz radnych powiatowych. Który z samorządowców zgromadził największy majątek?



Dane zawarte w artykule pochodzą z oświadczeń majątkowych, które samorządowcy są zobowiązani składać co roku lub w związku z zakończeniem bądź też rozpoczęciem sprawowania mandatu.



Adam Marcin Białobrzewski:

- wynagrodzenie: przychód z działalności gospodarczej 119 524,38 zł (dochód 78 308,11), wynagrodzenie z tytułu pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle: 124 908,75 zł, dieta radnego za 2019 rok – 14 880 zł, zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego” 2 174,60 zł;

- oszczędności: 900 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 165 m2 - wartość 100 000 zł – współwłasność; pięć nieruchomości o łącznej wartości 801 000 zł;

- samochód osobowy toyota corolla o wartości 18 000 zł;

- zobowiązania: nie posiada.



Sławomir Ceberek:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu – 98 019,17 zł; dieta radnego – 18 536 zł;

- oszczędności: 17 000 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 240 m2 o wartości około 400 000 zł – współwłasność, działki o łącznej powierzchni 2 796 m2 i wartości 139 800 zł – współwłasność;

- zobowiązania: pożyczka w ZFŚS – 40 000 zł



Dariusz Andrzej Domian:

- wynagrodzenie: przychód z tytułu zatrudnienia w Nadleśnictwie Ostrołęka – 126 616,55 zł; dieta radnego – 18 224 zł;

- oszczędności: 117 462,58 zł (współwłasność małżeńska);

- nieruchomości: nie posiada;

- zobowiązania: nie posiada.



Andrzej Stanisław Grzyb:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w OPWiK – 54 094 zł, dieta radnego – 15 702 zł, zasiłek dla bezrobotnych – 6 245,30, dieta za pracę w komisjach wyborczych – 850 zł;

- oszczędności: 90 500 zł, papiery wartościowe na łączną sumę 7 325,85 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 130 m2 i wartości około 200 000 zł (współwłasność), gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1 ha i wartości 200 000 zł, inne nieruchomości o łącznej wartości 85 000 zł;

- samochód osobowy vw passat z 2001 roku, skoda superb z 2015 roku o wartości około 66 500 zł;

- zobowiązania: nie posiada



Beata Kalinowska:

- wynagrodzenie: z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. - 231 630 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę – 126 409,34 wynagrodzenie członka rady nadzorczej NFOŚiGW – 59 103,75 zł, dieta radnej – 15 059 zł, udział członkowski w OSM Piątnica 21 343,49 zł;

- oszczędności: 455 500 zł;

- nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 33,6 m2 i wartości 254 555 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 2,56 ha i wartości około 80 000 zł (przychód: 23 878,37 zł), miejsce postojowe o wartości 13 632 zł;

- zobowiązania: nie posiada



Artur Kozłowski:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w PERN – 117 014,68 zł, dieta radnego – 18 225 zł;

- oszczędności: 80 000 zł;

- nieruchomości: nie posiada;

- samochód osobowy – volvo s60 z 2013 roku o wartości około 40 000 zł (współwłasność);

- zobowiązania: kredyt studencki na kwotę 12 000 zł, do spłaty pozostało 2 400 zł, kredyt gotówkowy w wysokości 70 000 zł (do spłaty 55 017,15 zł), kredyt gotówkowy w wysokości 11 000 zł (do spłaty około 10 062 zł)



Stanisław Lipka:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w Nadleśnictwie Myszyniec – 121 707,71 zł, dieta radnego – 18 069 zł, dopłaty do gruntów rolnych – 5 435,71 zł, dochód z wynajmu mieszkania – 16 800 zł

- oszczędności: około 100 000 zł. 8 000 USD, 1 000 euro

- nieruchomości: dom o powierzchni 170 m2 i wartości 450 000 zł, mieszkanie o powierzchni 60 m2 i wartości 330 000 zł, dwie nieruchomości o wartości około 120 000 zł

- samochód osobowy suzuki sc4 (2011)

- zobowiązania: nie posiada



Tadeusz Lipka:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy – 1253,47 zł, wynagrodzenie: z tytułu pracy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – 103 084,05 zł, działalność gospodarcza (przychód 48 323,84), dieta radnego – 18 536 zł, wynajem mieszkania – 9 180 zł;

- oszczędności: 11 000 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 118 m2 i wartości 270 000 zł (współwłasność), mieszkanie o powierzchni 47 m2 i wartości około 300 000 zł, łąka o wartości 35 000 zł, działki budowlane o powierzchni 11,5 ar i 12 ar, inne nieruchomości o łącznej wartości 194 000 zł;

- samochód osobowy Citroen C-Elysee z 2016 roku, ford transit (2001);

- zobowiązania: kredyt hipoteczny 4 881 CHF, kredyt komercyjny w wysokości 25 000 zł, kredyt komercyjno-inwestycyjny związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – 39 700 zł.



Andrzej Lis:

- wynagrodzenie: działalność gospodarcza – przychód 1 593 464,79 zł, dochód 34 638,89 zł, dieta radnego 18 069 zł, działalność w KRIR – 1537,76 zł, działalność w MIR 16 120 zł, odsetki od lokaty 986,72, zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie 2 483,04 zł przychód ze sprzedaży bydła: 48 486,61 zł;

- oszczędności: 39 205,43 zł, lokata odnawialna 55 716,04 zł, gotówka 12 750 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 80 m2 i wartości 50 000 zł, mieszkanie o powierzchni 57 m2 i wartości 385 000 zł (współwłasność), gospodarstwo rolne o powierzchni 11,237 ha i wartości 300 000 zł, (przychód 79 021,72 zł dochód 23 706 zł) inne nieruchomości o łącznej wartości około 300 000 zł (współwłasność);

- samochód osobowy toyota rav4 (2002), lexus nx300 (2018);

- zobowiązania: kredyt na zakup mieszkania w wysokości 144 560 zł.



Piotr Liżewski:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 93 650 zł, dieta radnego 26 088 zł, dochód z tytułuu wynajmu lokali - 227 415 zł;

- oszczędności: 186 270 zł

- nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 i wartości 400 000 zł, grunty rolne o powierzchni 5 ha i wartości 250 000 zł, nieruchomości o łącznej wartości około 518 000 zł, budynek gospodarczy o wartości około 50 000 zł, budynek usługowo-handlowy o wartości około 1 072 457 zł (współwłasność), budynek usługowo mieszkalny o wartości około 2 839 899 zł, budynek o powierzchni 99 m2 i wartości około 150 000 zł, mieszkanie o powierzchni 78 m2 i wartości około 350 000 zł, mieszkanie o powierzchni 78 m2 i wartości około 350 000 zł;

- samochód osobowy audi A4 (2007) o wartości około 20 000 zł, porsche z 2014 roku o wartości około 120 000 zł, bmw z 2014 roku o wartości około 120 000 zł

- zobowiązania: kredyty na łączne sumy 831 165 zł.



Zofia Napiórkowska:

- wynagrodzenie: z tytułu wynagrodzenia w Banku Spółdzielczym w Goworowie – 139 277,51 zł, emerytura – 65 816,02 zł, dieta radnej – 19 785,00 zł;

- oszczędności: 91 000 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 i wartości 300 000 zł (współwłasność), działka siedliskowa o wartości około 10 000 zł;

- zobowiązania: nie posiada.



Jarosław Nowak:

- wynagrodzenie: dochód z tytułu własności w spółkach: 227 334,86 zł, dieta radnego 13 257 zł;

- oszczędności: 170 000 zł, 100 USD, papiery wartościowe na kwotę 337 530 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 i wartości 180 000 zł, nieruchomości o wartości 120 000 zł;

- udziały w spółkach handlowych: PRDI S.A. 1240, PRDM Ostrada Sp z o.o. 249 sztuk, Narev Inwestycje Sp z o.o. (spółka w likwidacji) 345 sztuk, PTB Group Sp z o.o. 24 sztuki, Polski Asfalt Produkt Sp z o.o. 99 sztuk, BTN Sp z o.o. sp. komandytowa 17 200 PLN

- zobowiązania: nie posiada.



Kazimierz Rzewnicki:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie – 74 919,34 zł dieta radnego – 18 684 zł;

- oszczędności: 25 000 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 150 m2 i wartości 300 000 zł (współwłasność małżeńska), działka budowlana o wartości około 40 000 zł (współwłasność małżeńska), garaż o wartości 25 000 zł (współwłasność małżeńska);

- zobowiązania: kredyt hipoteczny na kwotę 260 000 zł do spłaty pozostało 164 757 zł.



Stanisław Subda:

- wynagrodzenie: z tytułu emerytury 94 258 zł, dieta radnego – 20 292 zł;

- oszczędności: 225 696 zł (współwłasność spadkowa z dziećmi), 7 710 euro, 20 GBP, 24 108 USD (współwłasność spadkowa z dziećmi), papiery wartościowe na łączną kwotę 10 000 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 138 m2 i wartości 153 960 zł (współwłasność spadkowa z dziećmi), budynek gospodarczy o powierzchni 47 m2 i wartości 29 100 zł, działka pod dom o wartości 60 000 zł (współwłasność spadkowa z dziećmi);

- samochód osobowy toyota yaris (2013) o wartości 24 833 zł (współwłasność spadkowa z dziećmi);

- zobowiązania: nie posiada.



Kazimierz Ścibek:

- wynagrodzenie: z tytułu działalności rolniczej - przychód i dochód w wysokości 11 901,98 zł;

- oszczędności: 3 327,76 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 48 m2 i wartości 10 000 zł, dom o powierzchni 95 m2 i wartości 100 000 zł, dom o powierzchni 164 m2 i wartości 300 000 zł, dom o powierzchni 108 m2 i wartości 80 000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 14, ha i wartości 435 081, zł (przychód i dochód w wysokości 11 901,98), inne nieruchomości o łącznej wartości 233 000 zł;

- samochód osobowy vw 7HC (2012);

- zobowiązania: nie posiada.



Arkadiusz Zyśk:

- wynagrodzenie: z tytułu działalności gospodarczej – przychód 1 587 963,27, dochód 36 605,02 zł, dieta radnego 18 380 zł;

- oszczędności: 60 000 zł;

- nieruchomości: brak;

- samochód osobowy hyundai ix35 (2011) wartość około 35 000 zł, peugeot partner (2014) wartość około 30 000 zł, fiat doblo (2007) wartość około 5 000 zł, fiat ducato (2007) wartość około 20 000 zł, mercedes sprinter (2005) wartość około 15 000 zł, mercedes atego (1998) wartość około 40 000 zł, wózek widłowy daewoo (2002) wartość około 10 000 zł;

- zobowiązania: nie posiada.



Waldemar Pędzich:

- wynagrodzenie: z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego – 19 782,71 zł (dopłaty bezpośrednie), z tytułu wynagrodzenia za pracę 13 418,58 zł, dieta radnego 21 900 zł;

- oszczędności: 24 234,96 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 180 m2 i wartości 350 000 zł, gospodarstwo rolne o wartości około 170 000 zł;

- samochód osobowy skoda octavia (2012), vw touran (2009);

- zobowiązania: nie posiada.



Hanna Anna Buczyńska:

- wynagrodzenie: z tytułu wynagrodzenia za pracę w MODR – 54 492,17 zł, zł Urząd Statystyczny – 643,20, dieta radnej – 21 900 zł;

- oszczędności: nie posiada;

- nieruchomości: dom o powierzchni 160 m2 i wartości 200 000 zł, gospodarstwo rolne o wartości około 80 000 zł;

- samochód osobowy audi a4 (2007), ciągnik rolniczy z 2004 roku;

- zobowiązania: nie posiada.



Stanisław Kubeł:

- wynagrodzenie: starosta ostrołęcki – 176 255,90 zł, Akademia Humanistyczna w Pułtusku – 28 099 zł, Koło Łowieckie – 296 zł;

- oszczędności: 31,82 zł, polisy oraz papiery wartościowe na łączną kwotę około 102 000 zł, uzyskał z tego tytuły dochód w wysokości 15 040 zł;

- nieruchomości: dom o powierzchni 140 m2 i wartości 480 000 zł, gospodarstwo leśne o powierzchni 20 ha i wartości 370 000 zł (współwłasność małżeńska) przychód 80 000 zł, dochód 50 000 zł, działka zabudowana o wartości około 80 000 zł;

- samochód osobowy mercedes (2009) wartość około 33 000 zł, volvo xc 60 (2015) wartość 126 580 zł;

- zobowiązania: kredyty z łączną sumą do spłacenia w wysokości 187 000 zł.



Krzysztof Parzychowski:

- wynagrodzenie: wicestarosta ostrołęcki – 147 863,62 zł, dofinansowanie do wycieczki 1 289,56 zł, dochód z tytułu wynajmu lakoali w wysokości 107 005,11 zł;

- oszczędności: 68 470 zł, 5 892,33 USD, papiery wartościowe na łączną kwotę 11,46 zł

- nieruchomości: dom o powierzchni 280 m2 i wartości 500 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 36 m2 i wartości 178 000 zł, mieszkanie o powierzchni 48 m2 i wartości 144 000 zł, mieszkanie o powierzchni 36,18 m2 i wartości 178 411 zł działka o powierzchni 1,08 ha i wartości w dniu zakupu 10 000 000 zł, inne nieruchomości

- posiada akcje w spółkach handlowych i osiągnął z tego tytułu dochód w wysokości 1,84 zł

- samochód osobowy mitsubishi asx z 2011 roku i mitsubishi outlaner z 2018 roku

- zobowiązania: kredyt hipoteczny na kwotę 254 440 zł do spłaty pozostało 21 024,98 zł, kredyt w wysokości 60 000 zł i pożyczka z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w wysokości 15 000 zł.



Antoni Tadeusz Mulawka:

- wynagrodzenie: z tytułu pracy w Urzędzie Gminy w Goworowie – 152 234,10 zł zł, członek zarządu powiatu w Ostrołęce – 21 171 zł;

- oszczędności: nie posiada;

- nieruchomości: dom o powierzchni 140 m2 i wartości 112 000 zł, mieszkanie o powierzchni 28,65 m2 i wartości 87 000 zł, działki o łącznej wartości 142 000 zł;

- samochód osobowy kia sportage z 20199 roku;

- zobowiązania: nie posiada.