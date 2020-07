Prezydent zapowiadał: "Skończymy z taką patologią". Ale wiceprezydent wciąż zarabia więcej [WIDEO]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Płacz do tych co obiecali estakadę, muzeum, elektrownie i teraz loty na księżyc, aby tylko głosować na Jarosława

Prezydent Duda, który - mimo że miał zaplecze polityczne - nie był w stanie przeprowadzić swoich pomysłów. Wszystko, co zrobiono przez ostatnich pięć lat, zrobiono dlatego, że chciał tego Jarosław Kaczyński. Gdy Andrzej Duda jeden jedyny raz wyszedł z własną inicjatywą i chciał zorganizować referendum konstytucyjne, to PiS powiedział mu: stop. I cała idea skończyła się fiaskiem. Podobnie było z obietnicami wsparcia dla frankowiczów i z obniżeniem kwoty wolnej od podatku. Nie było zgody prezesa Kaczyńskiego, nie było obiecanych przez prezydenta zmian. To jest właśnie to zderzenie każdego prezydenta z rzeczywistością.

Porównałem i co mnie obchodzą zarobki w elektrowni, co mnie obchodzą zarobki w Pekpolu czy Storze? Obchodzą mnie zarobki władz miasta wybranych przez mieszkańców i dotrzymywanie złożonych obietnic: o niższych zarobkach, braku korków i Ostrołęce dla wszystkich!

~Najmądrzejszy Kurp , 17:25 10-07-2020 , 54%