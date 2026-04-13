Parkowanie na trawnikach plagą osiedla. Co na to władze Ostrołęki?

Narastający problem parkowania samochodów na terenach zielonych osiedla Dzieci Polskich skłonił Radę Osiedla do interwencji. Przewodnicząca rady Ewa Cwalińska-Lubiak zwróciła się do władz miasta i Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie działań. Jest już odpowiedź z ratusza.

Trawniki niszczone, estetyka osiedla cierpi

Wniosek w sprawie złożyła przewodnicząca Rady Osiedla Dzieci Polskich Ewa Cwalińska-Lubiak. W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta i Straży Miejskiej wskazała, że parkowanie na terenach zielonych jest zjawiskiem coraz częściej obserwowanym i prowadzi do niszczenia trawników, pogorszenia estetyki otoczenia oraz utrudnień w korzystaniu z przestrzeni wspólnych przez mieszkańców.

Rada Osiedla wnioskowała o trzy rzeczy: zwiększenie liczby kontroli służb miejskich, montaż tablic informacyjnych przypominających o zakazie parkowania na terenach zielonych oraz ustawienie słupków lub innych elementów infrastruktury, które uniemożliwią wjazd pojazdów na te obszary.

Straż Miejska już wie, słupków nie będzie

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Stanisław Kubeł. Władze miasta poinformowały, że uwagi Rady Osiedla zostały niezwłocznie przekazane Straży Miejskiej Ostrołęki i zostaną uwzględnione w dyslokacjach patroli, celem dopilnowania porządku na terenie osiedla.

Jednak część postulatów spotkała się z odmową. Miasto nie planuje montażu tablic informacyjnych ani słupków ograniczających wjazd na trawniki na terenach będących własnością miasta. Wiceprezydent wyjaśnił, że przemawia za tym konieczność zachowania ładu przestrzennego i właściwej estetyki terenów publicznych, a także brak podstawy prawnej umożliwiającej wprowadzenie zakazu parkowania na terenach zieleni.

W przypadku działek będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych sprawa wygląda inaczej - tam decyzja należy do właściwych spółdzielni, które powinny rozwiązać problem we własnym zakresie.

Wiceprezydent przypomniał jednocześnie, że parkowanie na terenach zielonych narusza art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń i jest to lub powinno być faktem powszechnie znanym. Każdy przypadek niszczenia roślinności na terenach publicznych należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Apel do mieszkańców

Wiceprezydent zaproponował też, by Zarząd Osiedla rozważył indywidualną edukację i upominanie mieszkańców - skoro to najprawdopodobniej oni sami lub ich goście parkują na trawnikach, warto uświadamiać ich o szkodliwości takiego zachowania dla dobra wspólnego całej społeczności. Sprawa pozostaje otwarta. Czy wzmożone patrole Straży Miejskiej przyniosą oczekiwany efekt - czas pokaże.