Ostrołęka,

Parkowanie na trawnikach plagą osiedla. Co na to władze Ostrołęki?

Narastający problem parkowania samochodów na terenach zielonych osiedla Dzieci Polskich skłonił Radę Osiedla do interwencji. Przewodnicząca rady Ewa Cwalińska-Lubiak zwróciła się do władz miasta i Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie działań. Jest już odpowiedź z ratusza.

Trawniki niszczone, estetyka osiedla cierpi

Wniosek w sprawie złożyła  przewodnicząca Rady Osiedla Dzieci Polskich Ewa Cwalińska-Lubiak. W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta i Straży Miejskiej wskazała, że parkowanie na terenach zielonych jest zjawiskiem coraz częściej obserwowanym i prowadzi do niszczenia trawników, pogorszenia estetyki otoczenia oraz utrudnień w korzystaniu z przestrzeni wspólnych przez mieszkańców.

Rada Osiedla wnioskowała o trzy rzeczy: zwiększenie liczby kontroli służb miejskich, montaż tablic informacyjnych przypominających o zakazie parkowania na terenach zielonych oraz ustawienie słupków lub innych elementów infrastruktury, które uniemożliwią wjazd pojazdów na te obszary.

Straż Miejska już wie, słupków nie będzie

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Stanisław Kubeł. Władze miasta poinformowały, że uwagi Rady Osiedla zostały niezwłocznie przekazane Straży Miejskiej Ostrołęki i zostaną uwzględnione w dyslokacjach patroli, celem dopilnowania porządku na terenie osiedla.

Jednak część postulatów spotkała się z odmową. Miasto nie planuje montażu tablic informacyjnych ani słupków ograniczających wjazd na trawniki na terenach będących własnością miasta. Wiceprezydent wyjaśnił, że przemawia za tym konieczność zachowania ładu przestrzennego i właściwej estetyki terenów publicznych, a także brak podstawy prawnej umożliwiającej wprowadzenie zakazu parkowania na terenach zieleni.

W przypadku działek będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych sprawa wygląda inaczej - tam decyzja należy do właściwych spółdzielni, które powinny rozwiązać problem we własnym zakresie.

Wiceprezydent przypomniał jednocześnie, że parkowanie na terenach zielonych narusza art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń i jest to lub powinno być faktem powszechnie znanym. Każdy przypadek niszczenia roślinności na terenach publicznych należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Apel do mieszkańców

Wiceprezydent zaproponował też, by Zarząd Osiedla rozważył indywidualną edukację i upominanie mieszkańców - skoro to najprawdopodobniej oni sami lub ich goście parkują na trawnikach, warto uświadamiać ich o szkodliwości takiego zachowania dla dobra wspólnego całej społeczności. Sprawa pozostaje otwarta. Czy wzmożone patrole Straży Miejskiej przyniosą oczekiwany efekt - czas pokaże.

Abcde Abcde, 19:20 13-04-2026,   25%
Zamiast donosić do straży miejskiej i wlepiać mandaty, władze miasta powinny pomyśleć o rozbudowie parkingów , gdyż na tym osiedlu nigdy nie ma gdzie zaparkować, a skoro brakuje miejsc parkingowych to ludzie parkują gdzie się da ...  
~XD, 20:07 13-04-2026,   100%
@Abcde Abcde I ci sami ludzie mają po 2-3 samochody i narzekają że miejsca zabierają XD
~Rysiu, 19:21 13-04-2026,   50%
Skoro ludzie parkują na trawnikach tzn że jest za mało miejsc parkingowych i trzeba iść w kierunku rozbudowy parkingów a nie stawiać tabliczki z zakazem...
~arej, 19:23 13-04-2026,   100%
@~Rysiu tylko gdzie je budować? miejsca mało
~Edek, 19:27 13-04-2026,   50%
@~arej Tam gdzie trawniki
~Hmm, 20:09 13-04-2026,   0%
@~Rysiu To dawaj buduj miejsca parkingowe. Ktoś broni? Komuna się skończyła, a miasto nie jest od budowania parkingów na prywatne cele tym bardziej, że miasto z gumy nie jest i parkingów nigdy nie będzie wystarczająco  
~!!!, 19:46 13-04-2026,   100%
Przy „Pałacyku” już trawniki są rozjeżdżone. Interwencje nic nie dają. Przyjezdni mają problem z parkowaniem a mieszkańcy z wyjazdem z posesji  
~Srele trele, 20:08 13-04-2026,   50%
Skoro nie ma miejsca parkingowego to niech władze mnie oświecą gdzie mam parkować a nie na skróty najlepiej mandat wlepić a jeżeli już dostanę mandat to go nie przyjmę niech mi w sądzie dadzą mi miejsce do parkowania
~Ciotka, 20:15 13-04-2026,   0%
@~Srele trele Sprzedaj ze 2 auta i dla jednego miejsce będzie  
~Sąsiadka, 21:23 13-04-2026,   -
Ciekawe czy mieszkańcy wiedzą o tej inicjatywie  
