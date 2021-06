Pierwsze w regionie CIS zaczyna działalność. Wkrótce oficjalne otwarcie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

„Samodzielność, Praca, Aktywność” – pod tą nazwą kryje się pierwsze w regionie Centrum Integracji Społecznej, które powstało po to, by osobom wykluczonym społecznie dać szansę na powrót na rynek pracy. CIS-SPA wkrótce oficjalnie rozpocznie działalność.

Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce działa w strukturze Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”. Główną misją ostrołęckiego CIS-u jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku.

Naszym zadaniem jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych a także samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach, np. u pracodawcy czy w samozatrudnieniu (praca na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej – przy. Red).

- mówi Marek Olszewski.

Projekt CIS skierowany jest do osób aktywnych zawodowo lecz wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Są to osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, korzystające ze wsparcia instytucji opieki społecznej, z problemami alkoholowymi.

W centrum funkcjonuje pięć pracowni: pracownia krawiecka, poligrafii i reklamy, rękodzieła i technik biurowych, budowlaną i ogrodniczo-sprzątającą. Projekt zakłada wsparcie psychologiczne uczestników, opiekę doradcy zawodowego, który wspólnie z psychologiem i pracownikiem socjalnym opracowują indywidualną ścieżkę aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy. Każdy z uczestników zaczyna udział w projekcie od miesięcznego okresu próbnego, podczas którego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50% kwoty zasiłku dla osoby bezrobotnej. Po okresie próbnym wynagrodzenie z tytułu u działu w projekcie wynosi 100% zasiłku. Maksymalny czas korzystania ze wsparcia CIS wynosi 8 miesięcy. Po tym okresie doradca zawodowy z CIS poszukuje dla każdego z uczestników miejsca pracy lub stażu na otwartym rynku zatrudnienia.

Początki długiej drogi do powstania CIS-SPA sięgają roku 2013, kiedy to powołano do życia Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność”. Za jej utworzeniem stał m.in. Marek Olszewski, ówczesny pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych, Justyna Orzoł - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i członkowie stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne (m.in. grupa obecnych radnych miejskich – Mariusz Mierzejewski, Jacek Łuba i Jakub Frydryk). W 2014 spółdzielnia socjalna otrzymała od wojewody mazowieckiego za pośrednictwem władz Ostrołęki prawo do użytkowania budynku po magazynach obrony cywilnej znajdującego się przy ulicy Kołobrzeskiej. Kolejne lata mozolne prace przy remoncie zdewastowanego obiektu, który obecnie całkowicie odmienił swoje oblicze. W 2019 roku starania grupy osób zaangażowanych w utworzenie Centrum Integracji Społecznej nagrały tempa.

W 2019 roku założyliśmy do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, otrzymaliśmy ponad półtora miliona złotych na uruchomienie i pierwsze trzy miesiące działalności Centrum. Kolejne wsparcie w wysokości 1 miliona złotych otrzymaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. We wrześniu 2020 roku mogliśmy już uruchomić naszą działalność, jednak na przeszkodzie stanęła pandemia. Decyzją wojewody wszystkie tego typu instytucje musiały zawiesić działalność. Dopiero, gdy obostrzenia zostały poluzowane CIS zaczęło ponownie działać. Obecnie mamy już pełen komplet, 30 uczestników.

- mówi Marek Olszewski.

Pod koniec ubiegłego roku działalność CIS wsparł także samorząd miasta Ostrołęki. Na jednej z grudniowych sesji Rady Miasta przyjęto jednogłośnie projekt uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce przez Spółdzielnię Socjalną "Samodzielność, Praca, Aktywność". Kwotę miejskiej dotacji ustalono na 661,01 zł na każdego pracownika oraz każdego uczestnika Centrum Integracji Społecznej. Środki będą pochodzić z dochodów własnych przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce.

Oficjalne otwarcie CIS-SPA zaplanowano na sobotę, 19 czerwca.