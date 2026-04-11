Ostrołęka,

Poseł Popielarz na Radzie Krajowej KO. „Moment przełomu dla Polski i Europy"

fot. FB/Mariusz Popielarz Poseł na Sejm RP
Poseł z Ostrołęki Mariusz Popielarz uczestniczył w Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej, podczas której zakończono cykl wewnętrznych wyborów w ugrupowaniu. Wydarzenie ocenił jako ważny moment podsumowań i wyznaczania kierunków na przyszłość.

Rada Krajowa KO zamknęła proces wewnętrznych wyborów w partii. To ważne wydarzenie organizacyjne, które - jak podkreślił lider ugrupowania Donald Tusk - ma wymiar historyczny i dotyczy nie tylko sytuacji w Polsce, ale i w całej Europie.

Poseł Popielarz nie ukrywał zadowolenia z przebiegu procesu.

Dziękuję wszystkim członkom i działaczom za zaangażowanie w ten proces. Przed nami kolejne wyzwania – działamy dalej – napisał ostrołęcki parlamentarzysta, lider struktur Koalicji Obywatelskiej w Ostrołęce.

Mariusz Popielarz jednogłośnie wybrany przewodniczącym koła Koalicji Obywatelskiej w Ostrołęce

Podczas wyborów wewnętrznych Koła Koalicji Obywatelskiej w Ostrołęce członkowie jednogłośnie powierzyli funkcję przewodniczącego koła posłowi na Sejm RP Mariuszowi Popielarzowi. To wyraz zaufania…

Rada Krajowa to dla KO nie tylko moment zamknięcia pewnego etapu, ale przede wszystkim okazja do wytyczenia kierunków działania na kolejne miesiące. W obliczu napiętej sytuacji w kraju i za granicą - zbliżających się wyborów, wyzwań geopolitycznych i trudnej sytuacji gospodarczej - Koalicja Obywatelska stara się konsolidować szeregi i budować wewnętrzną jedność.

~tępiciel lemingów, 12:09 11-04-2026,   100%
„Partia rządzi, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi”
~Komentarz Epicki, 13:32 11-04-2026,   100%
Wiecie co wy tam możecie zrobić na tej Radzie? Gówno tam możecie zrobić.Kim jest Tusk? Tusk to niemiecki agent pracujący w interesie niemiec i tyle w temacie. Już pojawiają się filmiki  jak Rumunie w konia niemcy zrobili z tym programem SAFE.- Tego co nam tak niemiecki agent Tuski stręczył.Rumunia miała zapłacić 3 miliardy euro za najbardziej nowoczesny sprzęt wojskowy...Miała... a faktycznie do zapłacenia jest: 4 miliardy i do odbioru jest STARY SPRZĘT WOJSKOWY.
~Gosc, 13:54 11-04-2026,   100%
A o Kłodzku bylo
Pieski zadowolone,szczekaja
~Ciotka Teodozja, 14:32 11-04-2026,   100%
Kochani! Kim jest Tusek? Poczytajcie, kto nami zarządza!
Tak że, Platfusy, nie podniecajcie się tak, tym swoim Tuskiem!

Cyt. "Wojciech Sumliński: mamy dowody na związki Donalda Tuska z niemieckim wywiadem BND
- Posiadamy mocne dowody ukazujące związki b. premiera z niemieckim wywiadem BND. Odbywało się to za pomocą pośredników i firm przykrywkowych - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem dla Zagranicy Wojciech Sumliński, autor książki "Niebezpieczne związki Donalda Tuska.

Dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński wraz z byłym szefem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie mjr Tomaszem Budzyńskim napisali książkę, która odsłania związki byłego premiera z niemieckim wywiadem. "Niebezpieczne związki Donalda Tuska" to owoc kilkunastomiesięcznej pracy autorów, którzy przedstawiają publikację, jako "kompendium wiedzy o byłym premierze".

Wojciech Sumliński przyznał, że "prawda o Tusku jest zupełnie inna od obecnej kreacji". - Były premier nigdy nie był tak dzielnym opozycjonistą za jakiego go dzisiaj mamy. Niczego nie dokonał, a raz tylko został zatrzymany w tzw. "kotle" m.in. razem z Krzysztofem Wyszkowskim, jednak wszyscy zostali wypuszczeni, a potem przechodzili piekło, poza jednym człowiekiem - Donaldem Tuskiem. Bez problemów dostał on paszport, podróżował po całej Europie - przyznał dziennikarz.

Autor książki dodał, że Donald Tusk, "to człowiek wykreowany na początku lat 90." - Pojawia się w otoczeniu ludzi wywiadu m.in. Wiktoria Kubiaka. To właśnie Tusk przedstawił go jako swojego przyjaciela i wprowadził w środowisko liberałów. Tak zaczęła się jego kariera polityczna - powiedział.

- Mamy dowody ukazujące związki b. premiera z wywiadem niemieckim BND. Odbywało się to za pomocą pośredników i firm przykrywkowych. Na początku lat 90. rolę takich firm odgrywały fundacje. Jeżeli tacy ludzie jak Tomasz Budzyński (współautor książki) znajdowali ściśle tajne materiały u ludzi z tych fundacji, to byli to szpiedzy, pośrednicy. Potem ci ludzie finansowali Kongres Liberalno-Demokratyczny, z którego wywodzi się Tusk - stwierdził Wojciech Sumliński".

dn/radiozagranica.pl
~gdzie benzyna PO 5,19?, 16:12 11-04-2026,   100%
Następne 100 bajerów dla frajerów wymyślą a durnie PO raz KOlejny im uwierzą?  Nigdy nie należałem do żadnej partii ani z żadną partią nie byłem związany !!! Ogólnie polityka raczej zakłamana dziedzina..ale banda rudego folksdojcza to mistrzowie farmazony. Jakim trzeba być głupcem żeby uwierzyć w chociaż jedni słowo wyseplenione przez ryżego i jego sitwę.  
~Komentarz Epicki, 17:20 11-04-2026,   100%
I się nie dziwcie że to wygląda tak jak wygląda. Agent na agencie i agentem pogania. W Ostrołęce jakaś ma pono "kawiarnia banderowska" powstać(?!)..I co? Portrety Bandery będą tam wisieć? To państwo (Polska) leży i kwiczy i robi pod siebie.
~G5, 17:25 11-04-2026,   100%
Muppet Show Popielarza
~CzarNek, 18:51 11-04-2026,   100%
@~G5 Widz z ostatniego rzędu, bez prawa głosu
