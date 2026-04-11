Poseł Popielarz na Radzie Krajowej KO. „Moment przełomu dla Polski i Europy"

Poseł z Ostrołęki Mariusz Popielarz uczestniczył w Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej, podczas której zakończono cykl wewnętrznych wyborów w ugrupowaniu. Wydarzenie ocenił jako ważny moment podsumowań i wyznaczania kierunków na przyszłość.

Rada Krajowa KO zamknęła proces wewnętrznych wyborów w partii. To ważne wydarzenie organizacyjne, które - jak podkreślił lider ugrupowania Donald Tusk - ma wymiar historyczny i dotyczy nie tylko sytuacji w Polsce, ale i w całej Europie.

Poseł Popielarz nie ukrywał zadowolenia z przebiegu procesu.

– Dziękuję wszystkim członkom i działaczom za zaangażowanie w ten proces. Przed nami kolejne wyzwania – działamy dalej – napisał ostrołęcki parlamentarzysta, lider struktur Koalicji Obywatelskiej w Ostrołęce.

Rada Krajowa to dla KO nie tylko moment zamknięcia pewnego etapu, ale przede wszystkim okazja do wytyczenia kierunków działania na kolejne miesiące. W obliczu napiętej sytuacji w kraju i za granicą - zbliżających się wyborów, wyzwań geopolitycznych i trudnej sytuacji gospodarczej - Koalicja Obywatelska stara się konsolidować szeregi i budować wewnętrzną jedność.