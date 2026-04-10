Poseł z Ostrołęki na otwarciu nowej siedziby ARiMR [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Parlamentarzysta z Ostrołęki, poseł Mariusz Popielarz, uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach. To kluczowa inwestycja dla całego regionu, która ma zrewolucjonizować standardy obsługi rolników oraz komfort pracy urzędników.

Nowoczesny obiekt, który oficjalnie oddano do użytku, to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców i sektora rolnego. W wydarzeniu, obok posła z Ostrołęki, wzięli udział także Daniel Łaga, Janina Ewa Orzełowska oraz Krzysztof Chaberski.

Otwarcie biura w nowej lokalizacji przyciągnęło uwagę mediów i samorządowców. Budynek jest w pełni funkcjonalny, nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ma to bezpośrednio wpłynąć na szybkość procesowania wniosków oraz jakość codziennego kontaktu rolników z agencją.

– To bardzo ważna inwestycja dla całego regionu – nowoczesne, funkcjonalne i komfortowe miejsce obsługi rolników, które z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejszą realizację wniosków i codzienny kontakt z instytucją – podkreślał poseł Popielarz.

Podczas spotkania goście zwrócili uwagę na strategiczną rolę, jaką ARiMR odgrywa we wspieraniu polskich gospodarstw. Agencja jest głównym ogniwem przekazującym fundusze na modernizację i rozwój wsi, dlatego standardy jej placówek muszą odpowiadać wymaganiom XXI wieku.