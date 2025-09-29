Pożar w gminie Troszyn. Spłonął budynek gospodarczy [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 28 na 29 września, straż pożarna została wezwana do pożaru w miejscowości Kurpie Szlacheckie na terenie gminy Troszyn. Ogień objął budynek gospodarczy na terenie jednego z gospodarstw rolnych.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych po godz. 21:00. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano liczne siły i środki. W akcji gaśniczej udział brało kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęki oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości.

Na miejscu, oprócz straży pożarnej, obecni byli również funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy zabezpieczali teren akcji. W gotowości pozostawał także zespół ratownictwa medycznego.

Wkrótce więcej informacji na temat tego zdarzenia.