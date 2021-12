Proces prezydenta Ostrołęki. Prokuratura również odwoła się od wyroku!

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

dlaczego dniówkę sąd wycenił na 100 PLN każdy wie, że dniówka prezydenta to ok 500 PLN

@~..... Kulika dlaczego dniówkę sąd wycenił na 100 PLN każdy wie, że dniówka prezydenta to ok 500 PLN

~... , 19:32 19-12-2021 , 62%