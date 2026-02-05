eOstroleka.pl
Puste magazyny i nadzieja na dostawy. Jak wygląda sytuacja z pelletem w Ostrołęce?

fot. pixabay.comfot. pixabay.com
Mieszkańcy Ostrołęki i okolicznych miejscowości, którzy ogrzewają swoje domy pelletem, muszą uzbroić się w cierpliwość. Postanowiliśmy sprawdzić dostępność tego paliwa w najpopularniejszych punktach sprzedaży w regionie. Wyniki naszego krótkiego śledztwa pokazują, że sytuacja jest zróżnicowana, a zdobycie opału „od ręki” może być obecnie sporym wyzwaniem.

W niektórych punktach sytuacja wygląda pesymistycznie. W firmie Trade Trans z Nowej Wsi dowiedzieliśmy się, że pelletu nie ma już od dłuższego czasu i – co gorsza – na razie nie ma planów na nowe dostawy.

Podobnie sytuacja wygląda w Składzie Opału Ustaszewski w Ostrołęce. Obecnie magazyny są puste, jednak tu pojawia się światełko w tunelu. Z uzyskanych informacji wynika, że kolejna partia towaru powinna pojawić się najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Osoby potrzebujące pilnego uzupełnienia zapasów powinny śledzić ten termin.

Najbardziej obiecujące wiadomości płyną z firmy ECO-Polmar z Kruszewa. Jak ustaliliśmy, właśnie dzisiaj uruchamiane są maszyny produkcyjne. Oznacza to, że już jutro zainteresowani mieszkańcy będą mogli dzwonić i dowiadywać się o konkretną cenę za tonę oraz planowaną dostępność świeżo wyprodukowanego opału.

Sytuacja na rynku pelletu w okolicach Ostrołęki pozostaje dynamiczna. Wygląda na to, że najbliższe dni będą kluczowe dla osób, które wciąż czekają na zimowe dostawy. Warto trzymać rękę na pulsie i kontaktować się bezpośrednio z producentami, którzy wznawiają pracę.

Wasze opinie

~Tęczowy dupiarz, 14:08 05-02-2026,   100%
..ale przecież planeta płonie.
~tępiciel lemingów, 14:22 05-02-2026,   100%
Globalne oziębienie spowodowane zostało wprowadzeniem Zielonego Ładu prze UE głosami PO, PSL i Lewicy. PiS był przeciw temu mrozowi.
~now dalej kasuja, 14:22 05-02-2026,   100%
droga redakcjio  po co o tym piszecie po co sa pompy unijne i yuskowe i tych zielonych  kim wy jestescie co tak  klamstwa komuchow   powielacie i trzymacie ich strone ---------------  planeta plonie ale u yusaka w glowie i tych co dsr na PISIO
~now plakac sie chce, 14:38 05-02-2026,   -
karac slac nienawisc  klamac fakniusy przesylac straszyc   ublizac bacowskie  5+3  powielac   kim sa ludzie majac wladze i media  to robia kim sa ludzie i w czyich rekach  niemca ruska  czy gorszych   folzdojczow  
~Stop parodii, 15:13 05-02-2026,   -
Wprowadzić ekologię,robić kontrole i wlepiać mandaty za nieekologiczne piece. Potem zakazali wycinki drzew. Kopalnie sprzedali Niemcom. I co teraz mamy ? Pelet po prawie 3 tys i bez możliwości zakupu. Zresztą kogo teraz na to stać ?
×