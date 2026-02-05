Puste magazyny i nadzieja na dostawy. Jak wygląda sytuacja z pelletem w Ostrołęce?

REKLAMA

REKLAMA

Mieszkańcy Ostrołęki i okolicznych miejscowości, którzy ogrzewają swoje domy pelletem, muszą uzbroić się w cierpliwość. Postanowiliśmy sprawdzić dostępność tego paliwa w najpopularniejszych punktach sprzedaży w regionie. Wyniki naszego krótkiego śledztwa pokazują, że sytuacja jest zróżnicowana, a zdobycie opału „od ręki” może być obecnie sporym wyzwaniem.

W niektórych punktach sytuacja wygląda pesymistycznie. W firmie Trade Trans z Nowej Wsi dowiedzieliśmy się, że pelletu nie ma już od dłuższego czasu i – co gorsza – na razie nie ma planów na nowe dostawy.

Podobnie sytuacja wygląda w Składzie Opału Ustaszewski w Ostrołęce. Obecnie magazyny są puste, jednak tu pojawia się światełko w tunelu. Z uzyskanych informacji wynika, że kolejna partia towaru powinna pojawić się najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Osoby potrzebujące pilnego uzupełnienia zapasów powinny śledzić ten termin.

Najbardziej obiecujące wiadomości płyną z firmy ECO-Polmar z Kruszewa. Jak ustaliliśmy, właśnie dzisiaj uruchamiane są maszyny produkcyjne. Oznacza to, że już jutro zainteresowani mieszkańcy będą mogli dzwonić i dowiadywać się o konkretną cenę za tonę oraz planowaną dostępność świeżo wyprodukowanego opału.

Sytuacja na rynku pelletu w okolicach Ostrołęki pozostaje dynamiczna. Wygląda na to, że najbliższe dni będą kluczowe dla osób, które wciąż czekają na zimowe dostawy. Warto trzymać rękę na pulsie i kontaktować się bezpośrednio z producentami, którzy wznawiają pracę.