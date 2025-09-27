eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Radny interweniuje w sprawie niebezpiecznego zejścia przy alei Jana Pawła II

zdjecie 1757
Radny Mariusz Łuba zwrócił się z interpelacją do prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego w sprawie remontu zejścia znajdującego się naprzeciwko bloku nr 130 przy alei Jana Pawła II. Jak podkreśla radny, obecny stan techniczny infrastruktury stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Stan techniczny budzi obawy

W treści interpelacji radny szczegółowo opisuje problemy dotykające zejścia. "Stopnie są nierówne - ubytki stwarzają zagrożenie dla pieszych, barierka jest skorodowana i niestabilna" - czytamy w dokumencie. 

Szczególną uwagę radny zwraca na kwestię dostępności. Brak pochylni całkowicie uniemożliwia korzystanie z przejścia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rodzicom z wózkami dziecięcymi oraz rowerzystom.

Radny podkreśla strategiczne położenie zejścia, które "stanowi ważny element komunikacyjny - łączy teren osiedla z ciągiem pieszym". Jak argumentuje, obecny stan nie tylko utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców, ale przede wszystkim zagraża ich bezpieczeństwu.

W interpelacji radny Łuba zwraca się z prośbą o "podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do realizacji powyższego zadania". 

Pozostaje czekać na odpowiedź prezydenta Pawła Niewiadomskiego. 

Wasze opinie

~Antosia, 13:50 27-09-2025,   67%
Szkoda że o parkingach nie wspomniał tego nie zauważył ale skorodowaną rurke już tak
×