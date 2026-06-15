Sąd w Ostrołęce nie miał wątpliwości. Zapadł wyrok za zabójstwo ojca

REKLAMA

REKLAMA

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie zabójstwa, do którego doszło w Ostrowi Mazowieckiej. Daniel N. został uznany za winnego zabójstwa własnego ojca i skazany na 18 lat pozbawienia wolności.

Daniel N. był oskarżony o to, że 23 stycznia 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej, w mieszkaniu przy ul. 3 Maja, działając z zamiarem bezpośrednim, dokonał zabójstwa swojego ojca Marka N.

- Gdy na miejsce dojechali ostrowscy policjanci był tam nietrzeźwy 32-latek (2,6 promila alkoholu w organizmie) oraz leżący na podłodze 63-latek, nie dający oznak życia. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Lekarz stwierdził zgon 63-latka. Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli m.in. ślady, które będą przydatne w ustaleniu przebiegu całego zdarzenia. Nietrzeźwy 32-latek został zatrzymany, a po badaniach lekarskich trafił do policyjnego aresztu - informowała policja tuż po zdarzeniu.

Według ustaleń śledztwa, oskarżony uderzał ojca po twarzy i głowie, używając przedmiotu tępokrawędzistego, czym spowodował masywne obrażenia twarzoczaszki z krwotokiem i aspiracją krwi do drzewa oskrzelowego. Ponadto, zdaniem śledczych, N. - uciskając okolice klatki piersiowej i jamy brzusznej - spowodował uraz klatki piersiowej z licznymi złamaniami żeber oraz uraz jamy brzusznej z rozerwaniem wątroby i następowym masywnym krwotokiem.

Media przed dwoma laty informowały, że narzędziem zbrodni miał być... głośnik muzyczny.

Doznane obrażenia doprowadziły do wstrząsu krwotocznego, który skutkował zgonem pokrzywdzonego. Czyn ten zakwalifikowano z art. 148 § 1 Kodeksu karnego - czyli zabójstwo.

Wyrok sądu w Ostrołęce - 18 lat więzienia

9 czerwca 2026 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał oskarżonego Daniela N. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 18 lat pozbawienia wolności.

Na poczet orzeczonej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie — od 23 stycznia 2024 roku do 22 października 2024 roku oraz od 20 listopada 2024 roku do 9 czerwca 2026 roku.

Wobec Daniela N. sąd orzekł również terapię uzależnień. Dodatkowo zastosowano środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowi Mazowieckiej na okres trzech miesięcy. Oskarżonego obciążono także kosztami postępowania.

Warto podkreślić, że wyrok jest nieprawomocny - stronom przysługuje prawo do jego zaskarżenia do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. O ewentualnym utrzymaniu lub zmianie rozstrzygnięcia zadecyduje sąd wyższej instancji, jeśli zostanie wniesiona apelacja.