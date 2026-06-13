Spływ na byle czym w Kamiance. Te "pływadła" to hit! [WIDEO, ZDJĘCIA]

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W Kamiance odbył się tradycyjny już "Spływ na byle czym". Ekipy pływające dały z siebie wszystko, przygotowując ciekawe łajby. Zabawy było, co nie miara!

Spływ na byle czym to wspaniała zabawa, w której uczestnicy budują własne, kreatywne konstrukcje pływające i rywalizują ze sobą na wodzie - na rzece Narew. Start odbywał się w tym roku w Żeraniu Małym, a meta - już w Kamiance. Jurorzy oceniali ekipy pływające za kreatywność, a trzeba przyznać, że w tym roku było naprawdę ciekawie.

Ostatecznie jurorzy wskazali, że najciekawszą ekipą pływającą w tym roku były Borowiki z Borawego. Drugie miejsce zajęła Afrodyta Team, a trzecie - Pocztowi Piraci na Fali! Oczywiście poza konkurencją popłynął też wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak, "odpalając" Ursusa na wodzie.

W przeglądzie piosenki turystycznej i żeglarskiej, który był rozgrywany przy okazji spływu, zwyciężyła Maria Pazuła, drugie miejsce trafiło do Morskich Urwisów, a trzecie - do Sandry Olender.

Po wręczeniu nagród przyszedł już tylko czas na udaną zabawę z zespołem ToNieMy.

Organizatorem spływu była Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu. Współorganizatorami spływu byli: Gmina Rzekuń, Gmina Olszewo-Borki, Zakład Obsługi Gminy i Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiance.